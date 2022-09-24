Жители Махачкалы потребовали исполнить решение суда о переносе ЛЭП от их домов

24 сентября 2022, 19:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кировский райсуд Махачкалы в августе 2019 года признал незаконным перенос к домам жителей улицы Тбилисская линий электропередач, которые ведут к ОАО "Дагнефтепродукт". Однако за три года решение суда, который предписал демонтировать линию или привести ее в соответствие с требованиями закона, так и не было исполнено, а судебные приставы завершили исполнительное производство. Жители Тбилисской обратились в республиканскую прокуратуру с требованием обязать приставов добиться выполнения постановления суда.

Житель Махачкалы Казбек Каймаразов обратился в "Кавказский узел" через форму обратной связи с просьбой о помощи. Хочу рассказать Вам о созданной проблеме нам жителям Республики Дагестан, г. Махачкала, МКР "Новый город", ул. Тбилисская. Организация ООО "КАСПЕТРОЛСЕРВИС" ( ранее было название ОАО "Дагнефтепродукт") самовольно, без разрешительных документов перенесла высоковольтные линии электропередач к нашим жилым домам, нарушив все законы. В 2019 году коллективно обратились в Кировскую районную прокуратуру Махачкалы, указав на нарушение закона. Прокуратура обратилась в суд Кировского района Махачкалы, где было вынесено решение демонтировать линии или привести их в соответствие с законом. Суд направил на исполнение к судебным приставам по Кировскому району. Приставы стали игнорировать данное решение Кировского суда и в последствии его закрыли, хотя оснований на это не было. Мы обратились с жалобой в районную, городскую, республиканскую и Российскую Прокуратуры. Обращались в Управление судебных приставов РФ. Все эти организации стали заниматься отписками и перенаправлять наши жалобы по кругу к друг другу, не исполняя решение суда. Прошу Вас осветить данную проблему", - написал он. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Разговоры о переносе высоковольтных линий начались еще в 2013 году, рассказывает житель микрорайона "Новый город" Казбек Каймаразов, который обращается в различные органы в интересах жителей улицы Тбилисская.

"Провода проходили по пустырю, в метрах ста от наших домов на нефтебазу компании, тогда "Дагнефтепродукт" (в результате ребрендинга она называется ООО "Каспетролсервис"). Но зачем-то понадобилось эту линию передвинуть прямо к частным домам. В начале обращениями в районную прокуратуру нам удалось сдерживать эти работы. Но в 2017-м году попытки продолжились. Когда начался демонтаж, мы вызвали участкового, прокуратуру и не дали выгрузить новые столбы. Тогда рабочие уехали, но ненадолго. Уже в новогодние каникулы, когда невозможно дозвониться до органов, линию все же смонтировали возле наших домов", - рассказал местный житель. По его словам, нефтебаза при этом действовала самовольно, не получив весь необходимый пакет разрешительных документов.

Жители вновь обратились в прокуратуру Кировского района Махачкалы, которая направила в связи с их обращением иск в суд. Ответчиками были привлечены три учреждения – администрация города, горсети, и сама нефтебаза. Администрация была привлечена в качестве ответчика так как «не осуществила надлежащий контроль и допустила эксплуатацию самовольно возведенных линий». Заместитель прокурора просил суд обязать всех ответчиков принять меры к демонтажу либо приведению линий электропередач в соответствии с законом. "Новые линии проведены в непосредственной близости от земельных участков заявителей, без соблюдения десятиметровой охранной зоны", - говорится в иске, поданном прокуратурой в 2019 году.

Представители нефтяной компании, как следует из решения суда, заявили, что "перенос части линии ВЛЭП-10 кВт осуществлен по согласованному с Управлением архитектуры и градостроительства Махачкалы проекту". "Перенос был обусловлен необходимостью предотвращения несчастных случаев в связи с самовольным строительством объектов капитального строительства в непосредственной близости с линиями", - приводится позиция ответчика "Дагнефтепродукт" в судебном акте. Представитель мэрии оставил решение на усмотрение суда, а представитель горсетей возражал против удовлетворения иска.

В суде было изучено заключение эксперта от 9 апреля 2019 года, из которого следует, что "минимальное расстояние от исследуемой ЛЭП до жилого дома составляет два метра". При этом отмечается, что линии не причиняют вред жизни и здоровью проживающих на данной территории граждан.

Суд пришел к выводу, что новые линии электропередач проведены в непосредственной близости от земельных участков без разрешения. Как пояснил суд, постановлением правительства России №160 от 24 февраля 2009 года утверждены границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства – вдоль воздушных линий напряжением 1-20 кВ на расстоянии 10 метров от крайних проводов по обе стороны. Таким образом суд удовлетворил исковые требования зампрокурора района и обязал ОАО "Дагнефтепродукт", АО "ДСК Махачкалинские городские электросети" и администрацию Махачкалы демонтировать линии или привести их в соответствие с требованиями законодательства.

Решение суда вступило в силу 6 сентября 2019 года, спустя три дня был выдан исполнительный лист, однако линии до сих пор не демонтированы, говорит Казбек Каймаразов "Прошло уже три года, но линии электропередач до сих пор находятся на том же самом месте - вблизи наших домов. Приставы просто игнорируют это решение Кировского суда, хотя мы многократно обращались к ним, чтобы они исполнили его. Только один раз они пришли, сделали обход и ушли", - говорит Каймаразов.

С жалобой на бездействие приставов жители обращались в районную, городскую, республиканскую и Генеральную прокуратуры, в Управление судебных приставов России. Но в ответ они получали отписки, жалобы перенаправлялись по цепочке к нижестоящим органам и в итоге все "умирало на уровне Кировского района".

По мнению жителей, неисполнение решение суда связано с тем, что на власти города "имеется давление", рассказал Каймаразов.

20 сентября Каймаразов получил ответ от прокуратуры Кировского района, в котором сообщалось, что 23 марта 2022 года судебный пристав-исполнитель окончил исполнительное производство "ввиду исполнения требований в полном объеме (проведение линий передач в соответствие с требованиями постановления правительства)". Такой ответ удивил жителей улицы Тбилисская, так как по их словам, никаких работ проведено не было.

Каймаразов 21 сентября направил в жалобу прокурору республики, к которой приложил фотографии, подтверждающие, что никаких работ для исполнения решения суда. "Работники Кировской прокуратуры Махачкалы" направляют отписки и "не проверяют законность решений, принятых другими госорганами" (в данном случае незаконное окончание исполнительного производства судебным приставом исполнителем)", - говорится в жалобе. Автор жалобы просит принять меры для отмены постановления об окончании исполнительного производства. По данным Каймаразова, республиканская прокуратура уже запросила весь материал из Кировской районной прокуратуры.

В дагестанском Управлении Федеральной службы судебных приставов, куда обращался корреспондент "Кавказского узла". не смогли оперативно предоставить информацию. Звонки на номера телефонов компании "Дагнефтепродукт", указанные в телефонных справочниках, остались без ответа.

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