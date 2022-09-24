Пользователи Telegram скептически восприняли инициативу мэра Сочи о городе-госпитале

24 сентября 2022, 15:03

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Алексей Копайгородский выступил с инициативой возродить в Сочи традиции города-госпиталя, где будут лечиться и проходить реабилитацию военные после возвращения из зоны спецоперации на Украине. Подписчики Telegram-канала Копайгородского скептически восприняли эту инициативу, указав в том числе на коммунальные проблемы города.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. 23 сентября оперштаб Краснодарского края назвал фейком информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд из региона, и заверил, что не вводил ограничений на передвижение для военнообязанных.

Возродить традиции города-госпиталя, "которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны", предложил сегодня мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. "Наши здравницы при необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию всех защитников Родины. Уже прорабатываем вопрос необходимого резерва мест в них", - написал он.

Подписчики Копайгородского скептически отнеслись к инициативе и предложили ему для начала решить вопрос водоснабжения в городе.

"Хотя бы воду дайте для начала! Приморский без воды!" - написала Дарья Сочи.

"На Бытхе (микрорайон Сочи - прим. "Кавказского узла") третьи сутки нет воды, водоканал бездействует", - пожаловался Евгений.

Пользователи соцсети также указали главе города на недостаточные, по их мнению, дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции на Украине.

"Руководство края и города может похвастаться дополнительными мерами поддержки (помимо федеральной) мобилизованных? Как Москва, Курская область и др. Что-то пока не слышно", - отметила Светлана.

"Главный вопрос: сколько людей планируется мобилизовать из Сочи на СВО?" - поинтересовался пользователь с никнеймом Жд Ел.

"Выложите пожалуйста в открытый доступ распоряжение министерства обороны о количестве мобилизуемых по Краснодарскому краю и отдельно по городу Сочи", - призвала Виолетта.

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