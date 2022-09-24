Сайпула Джамалудинов добился отмены приговора

24 сентября 2022, 07:25

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Бывший полицейский Сайпула Джамалудинов, осужденный за убийство жителя Ногайского района, добился отмены приговора в апелляционной инстанции. Его дело направлено районный суд на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня стало известно, что Ногайский районный суд приговорил полицейского Сайпулу Джамалудинова к 8 годам лишения свободы за убийство местного жителя Эрадиля Асанова.

22-летний житель Терекли-Мектеба Ногайского района Эрадиль Асанов был застрелен во время допроса в полиции 6 октября 2014 года. Полицейский Сайпула Джамалудинов обвинялся по статьям об убийстве, превышении полномочий, а также мошенничестве с командировочными расходами. Ногайский районный суд начал рассматривать дело 7 ноября 2019 года. Подсудимый настаивал на версии о самообороне. Однако коллеги полицейского заявили, что при досмотре не нашли у Асанова ножа, с которым, по данным следствия, он напал на силовика. 23 августа 2020 года суд признал Джамалудинова виновным в причинении смерти по неосторожности и счел доказанными обвинения в мошенничестве, но оправдал полицейского в превышении полномочий. В связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне подсудимый был освобожден от наказания за убийство по неосторожности. В итоге Джамалудинов был приговорен к двум годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал Джамалудинова выплатить потерпевшей стороне 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей на возмещение услуг адвоката. Это решение не устроило родственников Асанова, и они подали апелляцию в Верховный суд Дагестана.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами защиты Сайпулы Джамалудинова и направил на новое разбирательство в Ногайский районный суд дело об убийстве во время допроса жителя Терекли-Мектеба Эрадиля Асанова, сообщил Верховный суд республики 21 сентября. Райсуд признал бывшего полицейского виновным в умышленном убийстве, превышении полномочий с применением оружия, а также мошенничестве с использованием служебного положения, указало ведомство.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики, изучив материалы дела, пришла к выводу, что судом первой инстанции были допущены грубые нарушения норм уголовно-процессуального закона, выразившиеся в несоблюдении порядка провозглашения приговора. Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда, передав уголовное дело на новое разбирательство в тот же суд иным составом. В отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца (до 21 декабря 2022 года включительно)", - говорится в решении суда.

Районный суд рассмотрит это уголовное дело уже в третий раз, отметило издание "Молодежь Дагестана" 22 сентября. В предыдущий раз Верховный суд отменял приговор в октябре 2020 года после рассмотрения апелляции родственников Асанова, сказано в публикации.

Напомним, Джамалудинов, являясь начальником отдела управления уголовного розыска МВД Дагестана, прибыл в Ногайский район для розыска подозреваемых в убийстве и изнасиловании местной девушки. Им и его коллегами было принято решение проверить на причастность к преступлению молодого разнорабочего Эрадиля Асанова. Убитый в отделе полиции молодой человек не имел отношения к этому преступлению, виновник был осужден в декабре 2015 года.

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