Пользователи соцсети одобрили решение не праздновать День города в Минводах*

24 сентября 2022, 08:23

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Власти Минеральных Вод приняли решение отменить празднование Дня города, которое должно было состояться сегодня. Пользователи Telegram поддержали решение властей.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября стало известно, что власти Минеральных Вод отказались от праздничного салюта ко Дню города, который празднуется сегодня, 24 сентября, но оставили без изменения концертную программу.

Глава Минеральных Вод Вячеслав Сергиенко сообщил об отмене празднования Дня города, сославшись при этом на многочисленные просьбы жителей. "Было принято решение об отмене празднования в субботу Дня города Минеральные Воды. Уверен, что это решение - с учетом складывающейся ситуации - абсолютно правильное, оно будет поддержано нашими жителями", - сказал мэр города, добавив, что при принятии решения учитывалось также объявление частичной мобилизации в стране.

Обращение Вячеслав Сергиенко опубликовал в своем Telegram-канале. Большинство комментаторов поддержали решение властей. "Это правильное и своевременное решение", - считает Громова Лариса.

"Спасибо, что услышали, но могли бы и сами догадаться. А еще это все-таки и безопасность граждан", - отметила Ольга Кравец.

"Мудрое решение, не время праздновать", - согласен Vadim.

"Правильное решение в столь непростое время", - написала Ольга Сушкова.

Напомним, что организованные властями концерты российских эстрадных исполнителей прошли в Ставрополе в День города вопреки призывам казачества и пользователей соцсетей не проводить массовые празднества во время военной операции. При этом накануне атаман Ставропольского объединенного округа Борис Пронин обратился к властям региона с предложением отказаться от масштабных гуляний на период проведения специальной военной операции. Против праздничных мероприятий в Ставрополе выступили многие пользователи соцсетей, назвав их "пиром во время чумы".

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