24 сентября 2022, 03:30
Три жителя Кубани обвинены в дискредитации армии
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В суды поступили дела сочинца Валерия Павленко, краснодарца Олега Петренко и жителя Адлера Владимира Рыбакова, обвиненных в дискредитации российских военных.
Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). 15 сентября в дискредитации военных был обвинен краснодарец Иван Данилов.
Силовики составили протокол по статье о дискредитации армии на жителя Сочи Валерия Павленко, он поступил в Лазаревский районный суд, сообщили 23 сентября "Кавказ.Реалии"*.
В Адлере административное дело по этой же статье возбуждено на Владимира Рыбакова, в Краснодаре - на Олега Петренко, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. Их дела поступили в суды, но еще не рассмотрены, отмечается в сообщении.
В чем именно обвиняются жители Кубани, не уточняется. Комментариями обвиняемых или их представителей относительно протоколов не поступало.
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Автор: "Кавказский узел"