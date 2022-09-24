24 сентября 2022, 02:00

Арестовано имущество Сосо Гогашвили

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд наложил арест на 34 участка земли, автомобили, квартиры и гостиницу, принадлежащие бывшему замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили и его родным.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа адвокаты сообщили, что арестованному Сосо Гогашвили от руководителя одной из силовых структур поступили угрозы с требованием дать нужные показания. Специальная следственная служба должна проверить информацию об угрозах, поступивших от высокопоставленного силовика Гогашвили, заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария.

По словам адвокатов, Гогашвили отвели в отдельное помещение и указали на телефон, стоящий на подоконнике. После этого все сопровождающие Гогашвили покинули помещение. Через несколько минут телефон зазвонил, и глава силового ведомства в разговоре с арестованным озвучил угрозы. "Мне поступила угроза [...], что, если я не остановлюсь и не дам нужных показаний, меня и мою семью уничтожат", - написал Гогашвили на своей странице в Facebook*. Он призвал народного защитника Грузии, политиков, вне зависимости от их позиции, НПО, правозащитников, дипломатический корпус и медиа защитить его семью.

На основании постановления судьи наложен арест на недвижимое и движимое имущество Гогашвили, членам его семьи и близкому окружению, сообщило 23 сентября со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии Interpressnews.

Арест наложен на 34 земельных участка общей площадью 4 439 260 квадратных метров, расположенных в Тбилиси, регионе Кахетии, в муниципалитете Хони, Марткопи и поселке Бакуриани, четыре квартиры и гостиницу, расположенную в Сигнахи, 13 автомобилей, три единицы сельхозтехники, три единицы мототехники и 15 единиц огнестрельного оружия, приводят сообщение службы "новости Грузия".

Для определения реальной рыночной стоимости имущества назначена товарная экспертиза, говорится в сообщении.

Комментариев Гогашвили или его представителей относительно решения суда о конфискации имущества не поступало.

Напомним, 16 июля силовики задержали Сосо Гогашвили, который перед этим заявил, что располагает сведениями о подтасовке результатов голосования на выборах 2021 года. Перед арестом Гогашвили успел передать надежному человеку документы о фальсификации на выборах, они уже за пределами страны и могут быть обнародованы в ближайшее время, сообщил адвокат Рамаз Чинчаладзе. Гогашвили официально предъявили обвинения .

Силовики провели обыски и изъяли цифровую технику в доме самого Гогашвили, а также в домах его супруги, сына и водителя. Родственники Гогашвили рассказали, что силовики избили его и подбросили оружие. Представитель народного защитника Кетеван Хведелиани после встречи с задержанным подтвердила наличие у него телесных повреждений.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Парламент Грузии отказался расследовать убийство Темирлана Мачаликашвили", "Оппозиция раскритиковала изменения в избирательную систему Грузии", "Гогашвили обвинил Иванишвили в причастности к похищению Афгана Мухтарлы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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