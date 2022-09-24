11 фильмов представлено в программе полнометражных фильмов "Киношока"

24 сентября 2022, 04:58

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31-й фестиваль "Киношок" открылся в Анапе. В программе полнометражных фильмов представлено 11 картин из пяти стран. Также в фестиваль включены конкурсные программы короткометражных, телевизионных и детских фильмов.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году фильм Михаила Лукачевского "Вертолет" получил сразу четыре приза завершившегося в Анапе 30-го фестиваля "Киношок": за лучший полнометражный фильм, режиссуру и операторскую работу, а также диплом прессы. Приз за лучший сценарий получил фильм "Билясувар" режиссера из Азербайджана Эльвина Адыгозела.

В Анапе 23 сентября открылся 31-й фестиваль "Киношок". В этом году он посвящен 85-летию образования Краснодарского края, пишет "Интерфакс".

В конкурсной программе игровых полнометражных фильмов - 11 фильмов кинематографистов из Ирана, Казахстана, России, Монголии, Узбекистана. Также фестиваль включает конкурсные программы короткометражных и телевизионных фильмов и конкурс детских фильмов "Киномалышок". Лучший полнометражных фильм выберет жюри под руководством режиссера и сценариста Сергея Снежкина, короткометражных - под руководством продюсера Анатолия Чижикова. В телеконкурсе лучшую работу выберут зрители, а в детском конкурсе - специальное детское жюри, говорится в программе фестиваля.

В честь столетия образования Якутской ССР на фестивале будут показаны программа "В фокусе - Якутия" и выставка якутского художника Семена Луканси. Также в рамках кинофестиваля пройдут вечер памяти первого президента "Киношока" Виктора Мережко и встреча к 100-летию Народного артиста СССР Станислава Ростоцкого.

Завершится кинофестиваль 30 сентября.