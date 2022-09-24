Ислам Белокиев сообщил о новом уголовном деле

24 сентября 2022, 01:12

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Пресс-секретарь добровольческого батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев заочно арестован в Ингушетии по обвинению в участии в вооруженном конфликте за рубежом. По словам Белокиева, это четвертое уголовное дело против него.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года стало известно, что житель Ингушетии Ислам Белокиев подозревается в публикации на своем YouTube-канале "Мысли Ислама" видео, в котором оскорбил память ветеранов Великой Отечественной войны. Управление Следкома по Ингушетии 13 октября 2021 года отчиталось о начале расследования дела по статье о реабилитации нацизма.

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении объявленного в международный розыск уроженца Грозного Ислама Белокиева по статье об участии гражданина России в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России (часть 3 статьи 208 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы), он заочно арестован, сообщил сам Белокиев в своем Telegram-канале.

Также ранее в отношении Белокиева помимо дела о реабилитации нацизма были начаты расследования по статьям об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Белокиев сейчас находится в одной из европейских стран, следует из сообщения.

На протяжении нескольких месяцев Белокиев был пресс-секретарем чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура, сообщило 23 сентября издание "Кавказ.Реалии"*.

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