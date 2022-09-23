Замглавы Кировского района Махачкалы получил условный срок за хранение оружия

23 сентября 2022, 14:16

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Суд в Махачкале приговорил замглавы Кировского района Арсена Базанова к двум годам условно за незаконный оборот оружия. Ранее МВД сообщало, что при задержании у чиновника было обнаружено почти 15 грамм мефедрона.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа суд отказался отпустить из-под стражи замглавы Кировского района Махачкалы Арсена Базанова, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

22 июля суд отправил под стражу на два месяца замглавы Кировского района Махачкалы Арсена Базанова, заподозренного в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При его задержании полицейские обнаружили у него мефедрон, а также оружие и боеприпасы, сообщили в МВД. По версии следствия, обвиняемый хранил при себе 13 прозрачных полиэтиленовых пакетиков с 14,75 грамма порошка, содержащего наркотики, и хотел их сбыть, но по независящим от него обстоятельствам не смог это сделать.

Кировский районный суд Махачкалы приговорил замглавы района Арсена Базанова к двум годам условно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, сообщил суд 20 сентября. Чиновник признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, указала пресс-служба суда.

"Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств, поскольку подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления", - сказано в сообщении ведомства.

Дело Базанова поступило в Кировский районный суд в сентябре, отметило издание "Молодежь Дагестана" 22 сентября. "Ему инкриминировался лишь незаконный оборот оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК). Наркотики в деле не фигурировали", - говорится в публикации.

Напомним, оспаривая арест Базанова в апелляционной инстанции, защита указала суду на нарушения со стороны следователей. Ходатайство об избрании меры пресечения следователи вынесли после истечения срока его задержания, в материалах дела нет доказательств вины Базанова, выводы следствия основаны на предположениях, заявил адвокат. Суд согласился, что предварительным следствием допущены нарушения, однако отказался отменить решение об аресте подозреваемого, сказал он.

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