Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

23 сентября 2022, 09:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие азербайджанской армии обстреляли армянские позиции, заявило военное ведомство в Ереване.

23 сентября около 07:40 подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет, говорится в релизе, опубликованном на сайте Минобороны Армении сегодня, 23 сентября.

Комментариев официального Баку в связи с сообщением военного ведомства Армении пока не поступало. На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 09.18 мск сегодня, нет комментариев по поводу заявления армянской стороны. Напомним, что днем ранее, 22 сентября, Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе из гранатометов и минометов.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. По данным властей на 17 сентября, в результате с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Совбез Армении сообщил 19 сентября о 207 убитых или пропавших без вести гражданах, включая мирных жителей, и 20 попавших в плен военнослужащих. 20 сентября Армении были переданы тела 32 погибших, позднее при посредничестве Красного Креста Баку передал Еревану тела еще 95 военных.

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