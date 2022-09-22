Сочинские застройщики обвинены в обмане дольщиков на 74 миллиона

22 сентября 2022, 09:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Сочи передано в суд дело двух застройщиков, обвиненных в мошенничестве с деньгами 29 дольщиков, сообщила прокуратура.

Прокуратура направила в Центральный райсуд Сочи дело двух застройщиков, обвиненных в 31 эпизоде мошенничества в крупном и особо крупном размерах, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

По версии следствия, с 2016 года по июнь 2020 года решили создать в Сочи "видимость строительства многоквартирных домов" и привлечь деньги граждан под видом инвестиций в строительство.

"При этом недобросовестные застройщики скрыли информацию об отсутствии разрешительной документации на строительство, предусмотренной законом, а также возможности выполнить взятые на себя обязательства", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале прокуратуры.

Всего у 29 граждан было похищено более 74 миллионов рублей. "На имущество обвиняемых наложен арест, кроме того, часть денежных средств уже возвращена потерпевшим", - отмечается в публикации.

Дело расследовалось по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ, сообщило ведомство. Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По состоянию на 09.20 мск, комментариев под публикацией нет.

"Кавказский узел" писал также, что 19 апреля суд приговорил владельца и гендиректора сочинской строительной компании "Юг-строй" Анзора Пруидзе к семи годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве. Пять руководителей подконтрольных Пруидзе компаний были признаны виновными по этому же делу. Один из них назначенный срок (1 год и 11 месяцев) уже отбыл, находясь под стражей и домашних арестом, остальные подсудимые получили от двух до трех лет лишения свободы условно.

Суд пришел к выводу, что с 2013 по 2018 год Пруидзе и пять других подсудимых привлекали деньги дольщиков (около миллиарда рублей) для строительства в Сочи ЖК "Туапсинский", а также апарт-комплексов "Фазатрон" и "Горизонт", но не выполнили обязательства по возведению комплексов. 21 июля стало известно, что апелляционная инстанция сократила на два месяца срок наказания Анзору Пруидзе, также суд смягчил наказание одному из пяти осужденных коллег застройщика.

Советы тем, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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