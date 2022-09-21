Три человека пострадали при обрушении здания торгового центра в Ереване

21 сентября 2022, 19:38

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В Ереване обрушилась не разобранная после пожара несущая конструкция торгового центра "Сурмалу". Три человека госпитализированы.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Погибли 16 человек. 22 августа был опознан последний из найденных погибших. По уголовному делу о взрыве в торговом центре признаны потерпевшими 50 человек.

В результате обрушения поврежденного пожаром здания ереванского торгового центра «Сурмалу» пострадали три человека, они были госпитализированы в больницу "Эребуни", сообщило сегодня МЧС Армении на своем сайте.

Пострадавшие проходят обследование, по предварительным данным, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, написал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян на своей странице в Facebook*.

Видеокадры, снятые после обрушения, опубликовало издание Armenia Today. На них видно, что под завалами находится машина. Рядом с местом обрушения находятся торговые палатки.

Напомним, торговцы с рынка «Петак», расположенного около ТЦ "Сурмалу", 22 августа вышли на акцию протеста на территории, прилегающей к торговому центру, с требованием возобновить работу рынка, поскольку они несут убытки из-за простоя. Силовики пояснили, что расположенные около "Сурмалу" торговые точки закрыты в целях безопасности, однако торговцы заявили, что им ничего не угрожает и потребовали назвать конкретную дату, когда они смогут вернуться к работе. На следующий день после протестов торговцев рынок возобновил работу. Дорога возле рынка была открыта в одностороннем направлении.

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