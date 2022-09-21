21 сентября 2022, 08:40

Власти Владикавказа выделили деньги на питание школьников из малоимущих семей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты собрания Владикавказа поддержали инициативу выделить миллион рублей на питание школьников из малоимущих семей и учеников с ограниченными возможностями, сообщила мэрия.

О том, что власти Владикавказа выделили миллион рублей на бесплатное питание школьников из малоимущих семей и учащихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщила администрация города. "Депутаты единогласно поддержали инициативу о выделении трансферта на организацию бесплатного горячего питания учащихся из малоимущих семей и учащихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 1 млн рублей и, соответственно, необходимость увеличения ассигнований по ведомству "Управление образования АМС г. Владикавказа", - процитировало вечером 20 сентября сообщение мэрии ТАСС.

По данным социологического исследования агентства Russian Field и Института отраслевого питания, Северная Осетия заняла четвертое место по организации бесплатного горячего питания в школах. Опрос проводился среди родителей учеников 3-5-х классов, информирует агентство.

Решение было принято на сессии собрания представителей Владикавказа, основным вопросом повестки дня стало внесение изменений в бюджет города на 2022 год, говорится в сообщении, размещенном 20 сентября в Telegram-канале мэрии. Комментариев под публикацией, по состоянию на 06.48 мск, нет.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пользователи соцсети связали рост разводов в Дагестане с получением пособий", "Кабмин Дагестана решил выделить более миллиарда рублей на детские пособия", "Москва выделила регионам юга России более 37 миллиардов на детские пособия".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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