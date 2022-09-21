Власти Владикавказа выделили деньги на питание школьников из малоимущих семей

21 сентября 2022, 08:40

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Депутаты собрания Владикавказа поддержали инициативу выделить миллион рублей на питание школьников из малоимущих семей и учеников с ограниченными возможностями, сообщила мэрия.

О том, что власти Владикавказа выделили миллион рублей на бесплатное питание школьников из малоимущих семей и учащихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщила администрация города. "Депутаты единогласно поддержали инициативу о выделении трансферта на организацию бесплатного горячего питания учащихся из малоимущих семей и учащихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 1 млн рублей и, соответственно, необходимость увеличения ассигнований по ведомству "Управление образования АМС г. Владикавказа", - процитировало вечером 20 сентября сообщение мэрии ТАСС.

По данным социологического исследования агентства Russian Field и Института отраслевого питания, Северная Осетия заняла четвертое место по организации бесплатного горячего питания в школах. Опрос проводился среди родителей учеников 3-5-х классов, информирует агентство.

Решение было принято на сессии собрания представителей Владикавказа, основным вопросом повестки дня стало внесение изменений в бюджет города на 2022 год, говорится в сообщении, размещенном 20 сентября в Telegram-канале мэрии. Комментариев под публикацией, по состоянию на 06.48 мск, нет.

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