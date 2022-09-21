Дело ростовского депутата Сапрыкина дошло до суда

21 сентября 2022, 05:59

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Депутат Законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин обвиняется в мошенничестве с жильем для сирот. Его дело поступило в Семикаракорский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", в апреле депутат Законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин был арестован по обвинению в афере с жильем для сирот. По данным следствия, он нанес бюджету ущерб в размере более миллиона рублей.

Дело депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаила Сапрыкина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), поступило в Семикаракорский районный суд, сообщает 20 сентября "Коммерсант".

Сапрыкин обвиняется в том, что через коммерческую фирму заключил договоры субподряда со сторонней организацией на строительство трех жилых четырехквартирных домов на сумму более шести миллионов рублей. Сданное жилье межведомственная комиссия администрации признала непригодным для проживания, бюджету Семикаракорского района, по данным суда, был нанесен ущерб в размере более девяти миллионов рублей.

На сайте суда указано, что первое заседание по делу Сапрыкина назначено на 29 сентября.

Какими-либо комментариями Михаила Сапрыкина и его официальных представителей по поводу предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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