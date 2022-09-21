Краснодарский пикетчик отпущен из полиции

21 сентября 2022, 02:15

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Силовики отпустили из отдела полиции без составления протокола активиста Илью Никитина, задержанного во время пацифистского пикета в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября силовики задержали жителя Краснодара Илью Никитина, который вышел на пикет с пацифистским плакатом.

Илью Никитина отпустили из отдела полиции, сообщил сегодня со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна правозащитный проект "ОВД-Инфо"*

По словам Аванесяна, во время пикета к Никитину одновременно подошли сотрудники полиции и человек в состоянии алкогольного опьянения, который начал угрожать активисту. Пикетчик позвонил в полицию и сообщил об угрозах, после чего и его и нетрезвого человека забрали в отдел, рассказал адвокат.

Там Никитин написал заявление об угрозах, его отпустили, а второго задержанного оставили в отделе, сказал Аванесян.

"Протокол [...] рисовать не стали. Пикетчика отпустили из отдела", - подтвердил в своем Telegram-канале "Титушки в Краснодаре" активист Виталий Вотановский.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

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