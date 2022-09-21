21 сентября 2022, 02:15

Краснодарский пикетчик отпущен из полиции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики отпустили из отдела полиции без составления протокола активиста Илью Никитина, задержанного во время пацифистского пикета в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября силовики задержали жителя Краснодара Илью Никитина, который вышел на пикет с пацифистским плакатом.

Илью Никитина отпустили из отдела полиции, сообщил сегодня со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна правозащитный проект "ОВД-Инфо"* 

По словам Аванесяна, во время пикета к Никитину одновременно подошли сотрудники полиции и человек в состоянии алкогольного опьянения, который начал угрожать активисту. Пикетчик позвонил в полицию и сообщил об угрозах, после чего и его и нетрезвого человека забрали в отдел, рассказал адвокат.

Там Никитин написал заявление об угрозах, его отпустили, а второго задержанного оставили в отделе, сказал Аванесян.

"Протокол [...] рисовать не стали. Пикетчика отпустили из отдела", - подтвердил в своем Telegram-канале "Титушки в Краснодаре" активист Виталий Вотановский

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Владимир Атаманчук обжаловал решение об административном аресте", "Краснодарская активистка обвинена в дискредитации российской армии",  "Сочинский пенсионер Гудимов оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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