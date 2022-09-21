Суд отверг доводы уроженцев Дагестана о фальсификации дела и пытках

21 сентября 2022, 03:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пятый кассационный суд счел несостоятельными доводы защиты жителей Дагестана Рустама Идрисова и Вадима Максубова о фальсификации дела о наркотиках и пытках Идрисова. Осужденные освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

По версии следствия, Идрисов был задержан в сентябре 2019 года в Дербенте с девятью граммами наркотика, шесть из которых он пытался сбыть. Максубов был задержан при приобретении наркотика, полагают следователи.

Дербентский горсуд признал обоих виновными по статье о незаконном обороте наркотиков (части 1 статьи 228 УК РФ) и назначил Идрисову восемь с половиной лет колонии строгого режима, а Максубову - штраф в 40 тысяч рублей. Впоследствии Верховный суд Дагестана оставил приговор в силе, сообщили 20 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Защита подала кассационную жалобу, в которой указала, что приговор не соответствует фактическим обстоятельствам дела и основан на добытых под пытками доказательствах, однако суд проигнорировал эти доводы, сообщило издание.

"Нарушений уголовно-процессуального закона и закона об оперативно-розыскной деятельности при сборе доказательств по делу, в том числе путем применения недозволенных методов расследования дела, фальсификации доказательств и нарушения права на защиту, которые могли повлиять на исход дела, не установлено. По результатам проведенной по указанному сообщению о преступлении доследственной проверки следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, ввиду отсутствия события превышения должностных полномочий, принуждения к даче показаний и фальсификации доказательств по делу", - говорится в постановлении Пятого кассационного суда от 31 августа, опубликованного на сайте суда.

При этом суд в Пятигорске согласился с доводами защиты об истечении сроков давности по данному делу. В итоге Идрисов и Максубов были освобождены от наказания. "Освободить Максубова В.К. от назначенных наказаний [...] в связи с истечением срока давности уголовного преследования", а также "освободить Идрисова Р.М. от наказания [...] в связи с истечением срока давности уголовного преследования, указано в постановлении.

Жалоба поступила в суд 27 мая, следует из карточки дела на сайте Пятого кассационного суда.

Комментариями Идрисова, Максубова или их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд России не принял во внимание доводы кассационных жалоб о фальсификации уголовного дела и пытках жителей Агульского района, осужденных по делу о деятельности террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования. Кассационная инстанция отказалась отменить приговор, незначительно сократив сроки лишения свободы Рахматуллы Магомедова и Гадада Рамазанова.

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