Силовики отчитались об освобождении заложников в Кутаиси

20 сентября 2022, 20:10

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Все заложники в Кутаиси освобождены, грабитель, который несколько часов удерживал 12 человек в банке, задержан, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", вооруженный мужчина, захвативший сегодня заложников в "Банке Грузии" в Кутаиси, потребовал два миллиона долларов США, в здании находятся 12 человек, сообщило МВД Грузии. Заложники через соцсети попросили власти заплатить выкуп.

МВД Грузии сообщило об успешном завершении операции по задержанию грабителя, захватившего заложников в филиале «Банка Грузии" в Кутаиси. Захвативший банк задержан, заложники освобождены, сообщила глава пресс-службы МВД Грузии Кети Ковзиашвили. "Подтверждаем, задержан один человек, спецоперация завершена, все заложники освобождены", — сказала она в эфире телеканала" Мтавари Архи". Где сейчас находятся заложники и в каком они состоянии, Ковзиашвили не уточнила.

По данным телекомпании "Пирвели", с территории у банка выехал полицейский автомобиль, в котором находился задержанный.

Собравшиеся у банка приветствовали автомобиль аплодисментами, сообщило сегодня ТВ "Формула". Незадолго до этого в районе раздались звуки выстрелов, проинформировала телекомпания.

Телеканал "Рустави 2" показал обстановку внутри банка. На полу лежат деньги и ручная граната. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, следует из видео.

Движение транспорта в районе банка восстановлено, сообщила телекомпания.

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