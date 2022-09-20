Cотрудники силовых структур во время задержания. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=5jZZv-CWh88&feature=emb_imp_woyt

20 сентября 2022, 17:01

Суд в Волгограде отказался изменить приговор за финансирование терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционный военный суд в Волгограде рассмотрел апелляционную жалобу гражданина Таджикистана Файзали Халимхонова и оставил без изменений вынесенный ему приговор. 

Как писал "Кавказский узел", 21 июня Южный окружной военный суд в Пятигорске приговорил к 12,5 года колонии задержанного на Ставрополье жителя Ингушетии Ахмеда Чаниева, обвиненного в участии в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*.

Апелляционный военный суд подтвердил решение Южного окружного военного суда в Волгограде, признавшего гражданина Таджикистана Файзали Файзали Халимхонова виновным в финансировании терроризма, сообщило сегодня издание "Волгоградская правда" со ссылкой на релиз пресс-службы управления ФСБ России по региону. По версии силовиков, Халимхонов перечислил три тысячи рублей гражданину Таджикистана, причастному к деятельности ИГ* в Сирии. 

Южный окружной суд  29 июня признал Файзали Халимхонова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, говорится в приговоре, опубликованном на сайте суда. Не согласившийся с приговором Халимхонов подал жалобу, которую апелляционный военный суд рассмотрел 16 сентября и оставил приговор первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщается на сайте суда.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

**  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита добилась отмены ужесточения режима Шамилю Нурмагомедову", "Житель Волгоградской области задержан за вербовку в ряды террористов", "Житель Ставрополья оштрафован за отказ сообщить о подготовке теракта".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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