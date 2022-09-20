Дело о махинациях с жильем для молодых семей в Карачаево-Черкесии дошло до суда

20 сентября 2022, 08:59

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Полиция направила в суд дело о превышении должностных полномочий руководителем дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии. Чиновник заподозрен в махинациях с бюджетными средствами, которые были предназначены для приобретения жилья молодым семьям.

Руководитель дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии подозревается в махинациях с социальными выплатами, предназначенными для приобретения или строительства жилья молодым семьям, материалы уголовного дела по статье о превышении полномочий направлены в суд, сообщило управление МВД России по СКФО 19 сентября в своем Telegram-канале.

В 2018 году обвиняемый дал указания своим подчиненным подготовить документы на социальные выплаты для приобретения жилья 85 семьям. При этом в список попали семьи, которые, по закону, не могли претендовать на получение этой выплаты "в связи с достижением предельного возраста", говорится в сообщении ведомства. Бюджетные деньги выделялись в рамках федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии перечислило на расчетные счета получателей пособий более 20 миллионов рублей, сказано в пресс-релизе.

"Фигурант обвиняется в пяти эпизодах противоправной деятельности, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В рамках обеспечительных мер следователем на имущество гражданина наложен арест", - отметила пресс-служба МВД.

Вменяемая чиновнику статья предусматривает максимальное наказание десять лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что 1 сентября Верховный суд Дагестана заключил под стражу главу дагестанской "Дирекции молодежных жилищно-строительных программ", ранее находившегося под домашним арестом. Следствие заподозрило его в хищении 58 млн рублей, предназначенных для строительства жилья молодым семьям.

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