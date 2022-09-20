20 сентября 2022, 04:45

Следователей заинтересовал инцидент с воспитанником махачкалинского детсада

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Воспитательница частного детсада в Махачкале подозревается в том, что избила пятилетнего ребенка, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева обнародовала видео с воспитателем детсада, которая грубо обращается с воспитанником. Ребенок является аутистом, его родители подали заявление в полицию, сообщила они. Кадры видео вызвали возмущение у пользователей соцсетей в Дагестане.

На видео из детского сада в Махачкале одна воспитательница грубо обращается с ребенком, а вторая сотрудница детсада не обращая это внимания пылесосит пол. Мать ребенка стала замечать у малыша сильный невроз: он стал сам себя бить, до крови грызть ногти, писаться (только в саду), наотрез отказывался идти в садик. Она запросила записи с видеокамер после того, как 24 августа пришла пораньше и застала его плачущим, со следом пощёчины на лице, пояснила Гариева.

По версии следствия, 24 августа воспитательница частного детского сада в Махачкале, который посещают дети с особенностями развития, несколько раз ударила пятилетнего воспитанника.

Следователи возбудили в отношении нее дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), сообщило 19 сентября следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.

Ранее администрация детсада сообщила, что воспитатель была уволена сразу же, и речи о ее возвращении нет. Руководство детского учреждения также пообещало подключить "онлайн-видеонаблюдение", чтобы исключить подобные инциденты. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Требование построить детский садик привело к штрафу жительницу ростовского хутора", "Прокуратура отреагировала на сведения о проблеме в детсаду Горячего Ключа", "Дагестанские сельчане потребовали качественной воды для детсада". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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