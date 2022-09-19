Журналист Аваз Зейналлы пожаловался на условия в изоляторе

19 сентября 2022, 23:50

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Азербайджанский журналист Аваз Зейналлы пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе и сообщил о проблемах со здоровьем. Защита подала ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был задержан адвокат Эльчин Садыгов. Азербайджанские правозащитники назвали арест адвоката и журналиста политическим преследованием. Оба активиста по решению суда были арестованы на четыре месяца. Комитет защиты прав журналиста призвал освободить Садыгова и Зейналлы, а "Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы" взяла их дела под контроль.

Аваз Зейналов (другое написание фамилии – Зейналлы) в марте 2012 года был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам Зейналов вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу на правительство Азербайджана и присудил ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

У Аваза Зейналлы возникли проблемы со здоровьем, сообщила его дочь Сельджан Зейналлы, посетившая сегодня отца в СИЗО Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

«У отца возникли проблемы со здоровьем. Он страдает сахарным диабетом, и содержание в очень узкой одиночной камере, где практически невозможно двигаться и нет свежего воздуха, негативно повлияло на его здоровье. Там маленькое окошко, а солнечный свет туда вообще не попадает. Отец выглядел вялым, бледным. Зрение из-за отсутствия яркого света у него еще более ухудшилось. Отец мучается от острых спинных болей. Он нуждается в квалифицированной медицинской помощи, а в СИЗО для этого нет условий», - рассказала Сельджан Зейналлы корреспонденту «Кавказского узла».

Дочь журналиста подчеркнула, что ее отец не считает себя виновным и рассматривает обвинение как сфабрикованное с целью наказать его за профессиональную деятельность и критику властей.

Адвокат Зейналлы Агиль Лаидж сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня подал в суд ходатайство об изменении журналисту меры пресечения на домашний арест.

«Следствие вполне может проводиться без содержания Зейналлы под стражей. Он журналист, известный в обществе человек. Он не считает себя виновным и не станет скрываться от следствия. С другой стороны, освобождение из-под стражи важно с гуманитарной точки зрения, с учетом наличия у Зейналлы хронических заболеваний. Мы подали ходатайство. Другому фигуранту дела, адвокату Эльчину Садыгову, суд изменил меру пресечения. Посмотрим как отреагируют на наше ходатайство», - сказал Лаидж.

Согласно законодательству ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней, однако на практике эти сроки могут затягиваться, отметил адвокат.

Представители СГБ оказались не доступны для комментариев по делу Зейналлы.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.