Азербайджанский оппозиционер Алиев обвинен в избиении сокамерника

19 сентября 2022, 22:39

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В отношении лидера «Партии граждан и развития» Али Алиева заведено уже четвертое с начала года уголовное дело, он обвинен в избиении сокамерника. Алиев не признал вины, а его однопартийцы назвали уголовное преследование активиста политическим заказом.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд приговорил председателя "Партии граждан и развития" (ПГА) Али Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе другого пограничника, Рамина Адилова. В мае бывший член правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал частный иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев объявлял голодовку в знак протеста, но суд увеличил ему срок наказания по трем делам до года лишения свободы. 30 августа адвокат Алиева пожаловался, что ему не дают посетить подзащитного.

"Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

Сегодня Али Алиеву было предъявлено обвинение по статье об умышленном нанесении вреда здоровью "общеопасным способом из хулиганских побуждений", которая предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПГР Заур Гасымов.

«Али Алиева обвиняют в избиении сокамерника. Этот заключенный содержится с Алиевым вместе практически со дня его ареста. Двадцать дней назад его куда-то увели. Когда этот заключенный вернулся, заявив, что ему «увеличивают срок», стал истерично кричать, бить себя, а потом пожаловался на Али Алиева. Он написал, что Али Алиев якобы его душил, бил банкой от мацони по голове, и это при том, что в СИЗО стеклянную тару не пропускают. Али Алиева обвинили в причинении ущерба здоровью сокамерника. Конечно же, это ложь. Власти уже четвертое уголовное дело открывают против Али Алиева с начала этого года. По трем делам он осужден на год лишения свободы. Но, видимо, власти считают, что это мало, и хотят продлить его необоснованное заключение. Его просто хотят «сломать», чтобы он сдался, подчинился режиму, перестал его критиковать в обмен на свободу», - заявил зампред ПГР.

Адвокат Алиева Тогрул Бабаев подтвердил предъявление Алиеву нового обвинения на основе жалобы сокамерника. «Сначала было начато уголовное расследование, Али Алиева допросили в качестве свидетеля. А сейчас ему предъявили обвинение. Али Алиев не признает себя виновным. Он интеллигентный человек, руководитель партии, преподаватель медицины. С какой стати он вдруг будет бить сокамерника, с которым делил хлеб? Все это не похоже на правду. Посмотрим, какие следствие доказательства представит. На данном этапе защите доказательств, согласно законодательству, следственный орган не предоставляет», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он сообщил, что права Алиева на телефонные разговоры с родными были восстановлены после того, как в конце августа он более 10 дней не мог звонить близким.

Следствие по новому делу Али Алиева ведется в Сабунчинском районном управлении полиции Баку, где отказались от комментариев. В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что информация о новом деле против Алиева будет предоставлена позднее.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".