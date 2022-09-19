Врач на приеме. Фото pixabay.com

19 сентября 2022, 11:14

Следком подтвердил факты нарушений в отношении больных детей в Астраханской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дети с диагнозом "сахарный диабет" в Астраханской области получили сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы после вмешательства следователей, отчитался Следком.

По его данным, обращения поступили от родителей детей с сахарным диабетом. Они заявили, что не в полной мере получают положенные по закону медицинские изделия и препараты. При этом семьи включены в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Выяснилось, что проблемы с доставкой сенсоров системы непрерывного мониторинга глюкозы начались из-за логистических перебоев, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

После вмешательства следователей и министра здравоохранения региона сенсоры поступили на склад уполномоченной фармацевтической организации, а затем были вручены 14 астраханским семьям, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе жители Волгоградской области пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на проблемы в обеспечении детей-инвалидов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В региональном управлении Следкома было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц системы здравоохранения.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ситуация в астраханских аптеках стабилизировалась после ажиотажа", "Инвалид обвинил судебных приставов Калмыкии в нежелании выполнять их работу", "Врач на Кубани уволена после отказа выписать рецепт на инсулин".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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