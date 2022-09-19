Следком подтвердил факты нарушений в отношении больных детей в Астраханской области

19 сентября 2022, 11:14

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Дети с диагнозом "сахарный диабет" в Астраханской области получили сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы после вмешательства следователей, отчитался Следком.

По его данным, обращения поступили от родителей детей с сахарным диабетом. Они заявили, что не в полной мере получают положенные по закону медицинские изделия и препараты. При этом семьи включены в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Выяснилось, что проблемы с доставкой сенсоров системы непрерывного мониторинга глюкозы начались из-за логистических перебоев, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

После вмешательства следователей и министра здравоохранения региона сенсоры поступили на склад уполномоченной фармацевтической организации, а затем были вручены 14 астраханским семьям, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе жители Волгоградской области пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на проблемы в обеспечении детей-инвалидов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В региональном управлении Следкома было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц системы здравоохранения.

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