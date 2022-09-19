19 сентября 2022, 10:15

Кондратьев анонсировал выплаты кубанским льготникам за газификацию домов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Инвалиды, многодетные семьи и другие льготники теперь могут получить до 75 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на газификацию домов, объявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев утвердил порядок предоставления компенсации по газификации домов некоторых категорий жителей, сообщила сегодня пресс-служба администрации края.

"Мы активно реализуем президентскую программу догазификации на территории всего края. С жителями заключили уже более 35 тысяч договоров. Газораспределительные сети бесплатно построили к границам земельных участков порядка десяти тысяч домовладений. Но газ еще нужно провести в дом, а это затратные работы, которые не все могут себе позволить. Поэтому мы будем компенсировать часть затрат социально незащищенным категориям. Инвалиды, многодетные семьи и другие льготники смогут вернуть до 75 тысяч рублей", – приводятся слова Кондратьева в публикации на сайте краевой администрации.

Жителям будут компенсировать расходы в пределах границ земельного участка, подчеркивается в публикации. "Например, затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. Получить компенсацию в размере до 75 тысяч рублей могут жители, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Право на выплату имеют, в частности, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жертвы политических репрессий, а также пенсионеры и многодетные семьи, если их доход не превышает двукратного прожиточного минимума, отмечается в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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