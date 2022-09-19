Пользователи Youtube призвали не мусорить в окрестностях водопада Карасу

19 сентября 2022, 06:23

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Блогер Амур Бакиев обратил внимание на то, что туристы, посещающие водопад Карасу в Черекском районе, выбрасывают окурки и мусор на обочины и в желоб, по которому вода течет под дорогой. По его словам, решить проблему с замусориванием поможет установка урн, а туристы должны возить с собой пакеты. Пользователи Youtube считают, что отдыхающие более ответственно должны относиться к природе.

В Youtube-канале "Сделано в КБР" 17 сентября опубликовано видео о поведении туристов, которые посещают окрестности водопада Карасу в Черекском районе Кабардино-Балкарии. На видео блогер Амур Бакиев рассказывает о том, что туристы бросают окурки и бытовой мусор в воду и вокруг водопада. "Здесь подъехало шесть или семь джипов. Шоферы курили, выбрасывали окурки туда (показывает рукой), [женщины] курили, выбрасывали окурки сюда (показывает в другую сторону). А вот эти бутылки-банки - это бросают туристы... Это потом река уносит, все идет туда, вниз, в Дагестан. С большим приветом, называется", - рассказал он.

"Наша отрасль туристическая только-только поднимается. Мы стоим перед выбором <...> Здесь нет ни одной урны, здесь некуда кидать. Я не обвиняю туристов. Я когда говорю, что они курили, бросали окурки, я обвиняю наших. Они бросали окурки, потому что места сбора окурков нету. Они бросали пакеты вон туда, в воду, или может сюда - потому что их выносило через желоб. Вот это наше будущее, что мы показали <...> Сколько сюда приезжаю - здесь нет ни одной урны, ни одного сборника", - сказал он, призвав отдыхающих привозить с собой мусорные пакеты и забирать мусор с собой.

Видео по данным на 06.00 мск сегодня, 19 сентября 3853 просмотра, 152 лайка и 50 комментариев. Пользователи поделились мнением, что проблема с мусором решится не только путем установки урн и контейнеров, но и тогда, когда люди начнут отдавать себе отчет в своих действиях.

"Дело даже не в том, что нет урны, беда в том, что нет культуры у людей, эти бутылки можно и в пакете в багажнике увести. Люди должны осознать, что он ответственный за каждый кусочек земли на планете. Взрослые обязаны приучать своих детей забирать свои мусор с собой, Я частый гость в КБР, я обожаю и восхищаюсь ее красотой, но так же я поражаюсь тому, как небрежно относятся к этой уникальной природе. Маленький пример - нижний водопад Чегем. Та же ситуация с бутылками, и мертвая собака у водопада, кругом кафе, вонь от трупа и никто из работников не удосужился убрать.

Они там работают, деньги зарабатывают, а на мусор им наплевать", - написал Вячеслав Горбушин.

"Должны быть урны и мусорные контейнеры, люди, следящие за порядком и чистотой, а также те, кто штрафует людей, бросающих мусор в воду или оставляющих всё это на природе. Пора уже меняться, все места отдыха загажены донельзя", - отметил пользователь под ником "Кабардино-Балкария".

"Амур все четко сказано, правильно и по делу. Нужно навести порядок на свое земле, хватит закрывать глаза на этот беспорядок. Руководство должно обратить внимание и сделать соответствующие выводы по устранению и наведению порядка на данной территории по просьбе жителей своей республики", - считает Ибрагим Адс.

"Всё верно! Люди! Забирайте свой мусор с собой!" - призвала Джамиля Джанкишиева.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе участники акции по сбору мусора на склонах Эльбруса за несколько часов собрали примерно полтонны бытовых отходов. Участники акции призвали развивать ответственное отношение к экологии своего региона.

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