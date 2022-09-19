Жители Степанакерта поспорили о гарантах безопасности для армян

19 сентября 2022, 00:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Главным гарантом безопасности Нагорного Карабаха и Армении является Россия, считают одни опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта. Другие горожане, напротив, усомнились в желании России помогать армянам и предложили искать защиты на Западе.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября более 4000 человек собралось на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. Акция 18 сентября собрала до двух тысяч человек. Они призвали интеллигенцию присоединиться к протесту.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Корреспондент "Кавказского узла" опросила 18 сентября жителей Нагорного Карабаха, кого они считают гарантами своей безопасности и безопасности Армении в настоящее время. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения респондентов.

Общественный деятель Кристин Балаян заявила, что «независимо от политической ситуации, размещенных миротворцев и других обстоятельств, Арцаху (Нагорному Карабаху) необходима поддержка мирового сообщества».

«Мы имеем право на самоопределение», - сказала Балаян, добавив, что, как и любому народу, жителям Нагорного Карабаха нужна свобода и должно быть гарантировано соблюдение прав человека.

«Я не чувствую себя в безопасности, потому, что видела 44-дневную войну, а последствия капитуляции окончательно отняли у меня желание смеяться и смотреть в будущее с оптимизмом, как и у многих жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении», - заявила экономист Армине Саргсян.

Она считает, что страны-члены ОДКБ должны более активно помогать Армении, в противном случае властям Армении следует задуматься о своем будущем в организации.

16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства. Они указали, что членство в ОДКБ мешает Армении находить других союзников. 18 сентября участники митинга вновь потребовали выхода из ОДКБ.

Общественный деятель Ануш Шахраманян отметила, что «только России готова была и разместила в Арцахе (Нагорном Карабахе) миротворцев и позаботилась о безопасности народа Арцаха (Нагорного Карабаха), пусть даже в своих интересах». Она осуждает всех тех, что не поддерживает присутствие России в Нагорном Карабаха.

Педагог Нарине Атанесян считает, что «только с Россией у Нагорного Карабаха есть будущее, и не надо смотреть на запад, потому что там только враги».

«Западные страны делают много заявлений, многие вроде в пользу Арцаха (Нагорного Карабаха), но я не вижу других действий, кроме этих документов. А Россия разместила здесь свои войска и нас защищает. [Из-за ситуации на Украине] Россия немного потеряла влияние на Армению и Арцах (Нагорный Карабах), но, думаю, в скором времени все станет как прежде: Россия будет "рулить" в нашем регионе, а Турция и Азербайджан прекратят свои агрессивные действия», - сказала Атанесян.

На вопрос, конкретно сейчас, она чувствует себя в безопасности, женщина отметила, что «сейчас нигде во всем мире невозможно чувствовать себя в безопасности».

«Трудно сказать, кто на самом деле влияет на политику в нашем регионе. Но точно можно сказать, что армянские власти в Армении и в Арцахе (Нагорном Карабахе) никак не руководят, не решают и не влияют на судьбы своих стран. И уже явно видно, что у России только свой интерес в регионе», - заявил Артем Дадаян.

«Я против присутствия западных стран в Нагорном Карабахе. Для нас близка Россия, и союзником является Россия. Наше будущее я вижу только с Россией. Я жил в России, и помню советское счастливое время. <...> Россия возьмется за Южный Кавказ, и тогда аппетит Турции и Азербайджана поубавится. А то, что США и Европа хотят войти в регион, это принесет нам только новую войну», - считает Гамлет Петросян.

Жительница Степанакерта Лилит Аванесян заявила, что «Арцаху (Нагорному Карабаху), как и любой стране, и ее жителям необходимы гарантии безопасности».

«На данный момент я вижу, что в регионе Турция и Азербайджан творят все, что им хочется [...] Влияние России из-за [событий на Украине] ослабло на Южном Кавказе. США и Европа могут изменить ситуацию, и предотвратить потерю армян своей государственности, но у армян нет желания, так как армянские власти сами не знают, чего хотят», - сказала женщина.

Женщина при этом добавила, что «судит по ситуации исходя из надписей некоторых телеграмм каналов». «После [осенней] войны мы потеряли села Хцаберд и МецТагер, потом село Парух, высоту Караглух, жители села Храморт провели пол года в эвакуации. После была сдача Бердзора и Ахавно. В сентябре были события в Армении. Как мы можем чувствовать себя в безопасности?» - задается вопросом Аванесян, и отмечает, что ничто не останавливает Азербайджан в его действиях.

Житель Степанакерта Самвел Погосян считает, что Россия не пытается противостоять Азербайджану. «Нам, армянам остается просить Европу и США, чтобы защитили нас», - сказал он.



Другой степанакертец Нельсон Арутюнян считает, что для жителей Нагорного Карабаха есть два выхода - либо добиваться самостоятельно независимости и свободы, либо следовать политике России.

«Я просто не понимаю, почему Россия допускает, чтоб по отношению к Армении и Арцаху (Нагорному Карабаху) допускались такие действия <...> За два послевоенных года возникло множество сомнений по отношению к Путину и российской политике. Действительно ли Россия <...> является гарантами нашей безопасности? Вот если мы найдем ответ на этот вопрос, то тогда и найдем путь для устранения угрозы нашего уничтожения», - сказал Роберт Цатрян.

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