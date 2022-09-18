Минобороны Армении назвало имена четверых погибших на границе женщин

18 сентября 2022, 21:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Среди погибших в ходе обострения конфликта на границе с Азербайджаном женщины-военнослужащие Сусанна Григорян, Ануш Апетян, Алиса Мелконян и Ирина Гаспарян, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сообщило 17 сентября о гибели 79 военнослужащих в ходе обострения конфликта на границе. Никол Пашинян 16 сентября заявил, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил "Кавказскому узлу", что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области. 17 сентября Азербайджан отчитался о передаче Армении тел 32 погибших на границе.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Женщины-военнослужащие Сусанна Григорян, Ануш Апетян, Алиса Мелконян, Ирина Гаспарян погибли 13 сентября во время боев на границе, сообщило сегодня Минобороны Армении на своей станице в Facebook*. Они мужественно противостояли атакам противника, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, 17 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что за время обострения конфликта на границе с Арменией ранены 282 военнослужащих и два мирных жителя. Состояние 21 военнослужащего оценивается как тяжелое, пояснило ведомство. На следующий день стало известно, что прапорщик Юсиф Гурбанов, получивший тяжелое ранение во время обострения конфликта на границе с Арменией, умер в госпитале.

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