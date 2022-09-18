Суд отказал жителю Чечни в компенсации за пытки силовиками

18 сентября 2022, 18:59

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Суд в Чечне не удовлетворил иск местного жителя Мехиди Тимирбулатова, потребовавшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за пытки силовиками в 2001 году.

Верховный суд Чечни отказал местному жителю Мехиди Тимирбулатову в компенсации за пытки во время второй чеченской кампании. Тимирбулатов просил назначить ему выплату в 1,5 миллиона рублей за моральный вред, психическую и физическую реабилитацию, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В своем иске Тимирбулатов указал, что в августе 2001 года его задержали сотрудники силовой структуры в Гудермесе при зачистке села Белоречье и доставили в отдел, где подвергли пыткам. Жалоба на пытки до сих пор "находится в следственных органах Чеченской Республики, которые игнорируют все его обращения". "Пытками истцу был нанесен значительный моральный вред, причинены сильные физические и душевные страдания", - говорится в иске.

Тимирбулатов предоставил копии документов за 2001 год об обращениях в прокуратуру и другие инстанции, однако суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на отсутствие доказательств пыток, пишет издание.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда Чечни, ответчиками по иску Тимирбулатова были МВД по Чечне, МВД России и Минфин России "в лице Управления Федерального казначейства РФ по ЧР".

Вторая чеченская кампания началась 30 сентября 1999 года, когда федеральные войска вошли на территорию Чечни, боевые действия длились 10 лет, до августа 2009 года, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

"Кавказский узел" писал также, что 8 сентября Верховный суд Чечни отменил решение суда по иску Минфина России, который опротестовал назначение компенсации в 400 тысяч рублей жителю Чечни Шамсольду Ахъядову за ранение во время второй чеченской кампании. Ранее Ленинский райсуд Грозного назначил Ахъядову компенсацию, но Минфин заявил, что суд неправильно установил ответчика, который должен выплатить деньги. В результате суд первой инстанции отменил постановление о компенсации морального вреда, но Ахъядов подал жалобу на это решение в Верховный суд республики.

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