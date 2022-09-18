Юрист указал на нарушение прав ставропольского активиста Фокина

18 сентября 2022, 12:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жалоба Андрея Фокина на арест была рассмотрена и отклонена Ставропольским краевым судом в отсутствие активиста. Право Фокина на защиту нарушено, констатировал юрист Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Лермонтове во время регистрации заявления о нарушении на избирательном участке № 725 экоактивист Андрей Фокин, который выступал доверенным лицом кандидата в депутаты Марины Кардаш, был обвинен по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), и в тот же день горсуд приговорил его к семи суткам ареста. Фокин провел трехдневную голодовку в изоляторе временного содержания в знак протеста против ареста.

Поводом для административного ареста экоактивиста названа встреча с пригласившими его жителями села Острогорка, но его арест связан с выборами депутатов совета Лермонтова, заявила кандидат в депутаты Марина Кардаш. Согласно полицейскому протоколу, озвученному в суде и зафиксированному в решении, 3 сентября Фокин, "имея целью организацию мероприятия в форме собрания в поддержку жителей села Острогорка, провел предварительную агитацию, оповещая возможных участников мероприятия с призывом участия в собрании… не согласовав мероприятие с администрацией Лермонтова". Полиция усмотрела в действиях Фокина нарушение ФЗ N-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Андрей Фокин высказал возмущение решением Ставропольского краевого суда оставить в силе решение Лермонтовского горсуда о его административном аресте на семь суток. По словам Фокина, его возмущает в первую очередь то, что решение было принято в его отсутствие, когда он находился под арестом.

Активист уточнил, что был выпущен из ИВС 16 сентября около 17.00, в то время как суд прошел в 10.00 того же дня. "Крайне возмутительно! Очень сильно возмущен. […] Нужно прояснить, законно ли, что суд принимал решение без меня и моих представителей [адвоката] – и когда я был под арестом", - сказал Андрей Фокин корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что планирует консультации с юристами.

После встречи с юристами активист, по его словам, хочет подать жалобы в различные инстанции. "Есть с кем посоветоваться, куда подавать жалобы. Как минимум – в Третий апелляционный суд в Сочи", - сказал Фокин.

Активист отметил, что изначально рассмотрение его жалобы было назначено на 15 сентября, но затем перенесено на 16 сентября, однако сути перенос не менял. «В любом случае не изменилось время моего выхода из ИВС. Меня выпустили, как положено, встретили друзья», - сказал Фокин.

Кроме того, Андрей Фокин высказал намерение подать жалобы на содержание в ИВС. «К изолятору будут претензии направлены в соответствующие инстанции. К коллективу претензий нет – только к начальнику. Но небольшие», - сказал Фокин.

Он пояснил, что речь идет прежде всего о качестве питания, в частности, супа. "Издевательство… Это помои под видом еды... Это не соответствует целям и задачами [ИВС]", - высказал свое мнение Андрей Фокин.

Не дав Фокину возможности защитить себя на обжаловании судебного решения, суд нарушил его права, указал московский адвокат Евгений Черноусов. "Нарушено право на адвоката и высказывание своей позиции в суде", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, дело должно быть возвращено в суд, а восстановлением прав активиста должна заняться прокуратура.

Напомним, на Ставрополье с 9 по 11 сентября проходили выборы депутатов в девяти городских округах (Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском и Советском), а также выборы депутатов совета Лермонтова и гордумы Ессентуков. Марина Кардаш, доверенным лицом которой был Фокин проиграла на выборах. Она отметила, что заранее знала, что не победит. "По прогнозу я не проходила, не могла выиграть", - сказала она ранее "Кавказскому узлу".

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