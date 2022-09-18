Схрон с гранатами и гранатометными выстрелами обнаружен в Южной Осетии

18 сентября 2022, 06:06

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В заброшенном доме в Цхинвальском районе местные жители обнаружили схрон с гранатами, патронами и гранатометными выстрелами.

Боеприпасы была найдены в заброшенном доме в селе Хеит.

По данным МЧС Южной Осетии, найдены две гранаты РГД-5, одна граната Ф-1, два запала, пять гранатометных выстрелов ВОГ-17, рожок от АК-74, более 700 патронов различного калибра, сообщает 17 сентября "Рес".

На место находки приехали саперы МЧС, которые вывезли боеприпасы на полигон Дзарцем и обезвредили, информирует "Спутник-Южная Осетия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2020 года в нежилом доме в Ленингорском районе Южной Осетии силовики нашли патроны, выстрелы для гранатометов и гранаты, которые, как утверждает Комитет госбезопасности Южной Осетии, могли быть использованы для вооруженных провокаций.

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