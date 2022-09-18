18 сентября 2022, 04:10

Заключенный из Дагестана оштрафован за распространение экстремистcких материалов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Улан-Удэ признал уроженца Дагестана Сайгитбатала Алибегова, отбывающего наказание в местной колонии, виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовал на тысячу рублей.

Уроженец Дагестана Сайгитбатал Алибегов, находясь в колонии в Башкирии, опубликовал в соцсети флаг объединения дагестанского фронта, который входит в "Имарат Кавказ"*.

В материалах дела отмечается, что сам заключенный, публикую флаг упомянутой организации и стихотворение, не знал о том, что дагестанский фронт относится к "Имарат Кавказу"*, пишут 17 сентября "Кавказ Реалии"**.

Алибегов признал вину в распространении экстремистских материалов. Суд оштрафовал его на тысячу рублей.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** издание включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"МВД Дагестана остановило работу канала в Instagram после ареста Исаева", "Уроженец Дагестана заподозрен в пособничестве террористам", "Адам Дарсаев отказался признать вину в подготовке теракта в Кисловодске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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