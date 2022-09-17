Разрешение на строительство многоэтажки отменено после протестов жителей Махачкалы

17 сентября 2022, 23:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мэрия добилась отмены разрешения на строительство 14-этажного дома на территории Махачкалинской клинической больницы, отчитался глава города. Пользователи сети отметили, что мэр забыл упомянуть о действиях активистов, которые не допустили начала стройки, а также указали ряд других адресов, где жители не согласны с застройкой территории.

Как писал "Кавказский узел", жители улиц, расположенных в районе махачкалинской клинической больницы, в видеообращении к главе Дагестана потребовали отменить разрешение мэрии на строительство высотного дома с ночными клубами и ресторанами на бывшей территории медучреждения. Власти Дагестана 23 авгуса пообещали махачкалинцам, выступившим против строительства многоэтажки около больницы, организовать встречу с главой республики после того, как он выйдет из отпуска. Строительство высотного здания угрожает безопасности близлежащих домов, указали активисты.

На территории Махачкалинской клинической больницы не будет построено многоэтажное здание, сообщил сегодня YouTube-канал "Новости Дагестан".

О том, что мэрии Махачкалы удалось отменить разрешение на строительство 14-этажного дома на территории больницы, сообщил в своем Telegram- канале глава города Салман Дадаев.

"Более трёх лет администрация города в судебных инстанциях отстаивала свою позицию – строить здесь нельзя! Но решением Верховного суда РД собственник земельного участка обязал администрацию Махачкалы выдать разрешение на строительство. Администрацией данное решение обжаловано кассационной жалобой в вышестоящую инстанцию, где решение Верховного суда Дагестана было отменено. Однако собственником земельного участка данное решение, в свою очередь, тоже обжаловано в Верховный суд РФ. Благодаря протесту, вынесенному прокуратурой г. Махачкалы, нам удалось отменить разрешение на строительство", - написал он.

"Строительство 14-этажного многоквартирного дома не только нарушало нормы градостроительного законодательства, но и значительно усилило бы нагрузку на инфраструктуру данного микрорайона", - пояснил мэр города в записи от 14 сентября.

Эта запись в Telegram-канале Дадаева, на который подписаны 15 300 человек, собрала к 23.00 мск 17 сентября 54 комментария. Большинство пользователей с одобрением отреагировали на сообщение. "Ну вот, могут же, если идти до конца", - написал пользователь Zulu.

Альбина напомнила в комментарии об акциях жильцов близлежащих домов, которые не допустили застройки территории "Юристы администрации 3 года не в состоянии были защитить закон... А почему такое неуважение к общественной активности, инициативам жильцов района за 3 года, благодаря которым вскрылся незаконный захват территории? Об этом в отчёте ни слова. Интересно, это или мэр или его пресс-служба так хотят видеть ситуацию?", - прокомментировала она. Переведите пожалуйста землю в пользование больницы. Это решит вопрос окончательно", - подчеркнул Aizel.

Другие авторы комментариев указали на существующие проблемы в городе в области застройки. "Территорию грязелечебницы тоже сохраните, а лучше вместе с грязевым озером, которое от людских глаз спрятано за забором", - предложила Roksana Roksa. "Было бы неплохо, если бы администрация проявила такое же усердие и старание для отмены права собственности на земельный участок, на котором расположена детская площадка по ул.Азиза Алиева, судебный процесс в Советском суде идёт 5-й год!" - отметил пользователь ЗИ.

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