Азербайджан передал Армении тела 32 погибших на границе

17 сентября 2022, 21:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших отчиталась о передаче Армении тел погибших, обнаруженных на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о гибели 79 военнослужащих в ходе обострения конфликта на границе. Никол Пашинян 16 сентября заявил, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил "Кавказскому узлу", что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Тела 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после военных действий сегодня переданы Армении, проинформировала Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. "Тела были осмотрены совместно с сотрудниками Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, на них не обнаружено следов насилия", - привело сообщение ведомства агентство Report.

Также "проводится осмотр других тел, принадлежащих армянским военнослужащим, и в ближайшее время они тоже будут переданы", - процитировало сегодня сообщение Госкомиссии APA.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о переходе под контроль Азербайджана около 10 квадратных километров территории. Подразделения азербайджанской армии продвинулись на территорию Армении на глубину до 7,5 километра, в частности приблизившись к Джермуку и ряду сельских общин, указал 16 сентября начальник Генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

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