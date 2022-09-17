Махачкалинцы сочли неактуальными планы властей благоустроить пляж

17 сентября 2022, 16:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти планируют благоустройство городского пляжа Махачкалы, отчитался мэр. Сначала нужно установить в районе пляжа очистные сооружения, указали мэру пользователи соцсетей и призвали отдать приоритет решению более актуальных проблем махачкалинцев.

Как писал "Кавказский узел", уровни бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышают гигиенические нормативы, следует из данных, опубликованным дагестанским управлением Роспотребнадзора 6 июня. Специалисты отобрали 12 проб морской воды в шести пляжных зонах города, восемь из них, как показало исследование, не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Активисты движения "ГородНаШ" указали, что канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений.

О намерении благоустроить территорию городского пляжа сообщил в своем Telegram-канале мэр Махачкалы Салман Дадаев. "Территория пляжа будет полностью. благоустроена: будут заменены инженерная инфраструктура и плиточное покрытие на тротуарах, установлено освещение и малые архитектурные формы, благоустроен подземный переход, соединяющий Родопский бульвар с городским пляжем. Работы будут завершены до конца текущего года". пообещал глава города в своем Telegram-канале, у которого насчитывается 15 300 подписчиков.

Эта публикация набрала к 16.20 мск 17 сентября 139 комментариев. Часть комментаторов указали на необходимость установки очистных сооружений "Когда будет проведена замена всех очистных сооружений? Все нечистоты попадают в море в «первозданном» виде. Многие приезжие жалуются на отвратительный запах на берегу", - написала Анжела. "Ещё бы прекратились бы сливы канализации в Махачкалы, установили бы очистные сооружения ", - согласился пользователь Di. "Надо коллектор достроить для слива канализации подальше. Иначе какой смысл приводить в порядок берег?" - поинтересовалась Зоя. "Администрация города Махачкалы прорабатывает строительство таких ключевых объектов, как канализационный коллектор и очистных сооружений к нему. Решается вопрос с финансированием данной работы", - ответил ей пользователь с аккаунта Центр управления города Махачкала.

Другие комментаторы отметили необходимость реконструкции других объектов в городе. "А наземный пешеходный переход у здания заброшенной филармонии когда восстановят? Как заброшенное место, с неудобными ступеньками. А ведь переход ведёт на центральный вход на пляж", - спросил Dex Revizor. "Пожалуйста, обратите внимание на проспект

Имама Шамиля, 81. Перед домом грязь, слякоть, лужи глубокие, потому что дорога в ямах. По этой улице каждый день дети идут в школу, учителя на работу. Да и вообще просто выйти в магазин невозможно! Весь город сухой, а наша улица в слякоти", - отметил пользователь АМА АМА. Пользователи Telegram привели в комментариях еще несколько адресов в Махачкале, где необходимо решить коммунальные проблемы.

Сообщение Дадаева было размещено 15 сентября в Instagram*-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 366 тысяч человек, к 16.20 мск 17 сентября оно набрало 72 комментария.

Часть пользователей поинтересовались. планируется ли после благоустройства сделать пляж платным. "Будет платным", спросила khadizhat6654. "Как фонтан". - ответил ей korogluev90.

5 сентября депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что посещение светомузыкальных шоу на фонтанном комплексе в парке Низами Гянджеви в Дербенте, который был открыт 16 июля, станет платным, для обслуживания парка создается управляющая компания. Он пояснил, что до сих пор работы по обслуживанию парка ложились на мэрию, и справляться город с этим уже не может. Платить 500 рублей, чтобы посетить светомузыкальное шоу на новом фонтанном комплексе в Дербенте - очень дорого, учитывая дорогу и сопутствующие расходы, пожаловались пользователи соцсети. Они задались вопросом, зачем было строить фонтан, если у городских властей нет денег, чтобы содержать его. Введение платы за посещение светомузыкального шоу на новом фонтанном комплексе в Дербенте вполне обосновано, однако мэрия слишком завысила тарифы, считают глава турфирмы и туристы.

Другие комментаторы указали, что власти начали благоустройство пляжа только в связи активным посещением города туристами. "Всё ради туризма,чтоб сделать всё платным", - предположил пользователь __ytro___. "Пока туристам это не понадобится, никому не нужно", - отметил _gadjihan_gg.

Поддержали комментаторы и необходимость строительства очистных сооружений. "Очистные надо ставить. А не показухой заниматься", - отметил ed__m77. "В первую очередь канализацию надо убрать оттуда. И обеспечить безопасность тех, кто там купается, особенно детей", - согласился sh.amil5446. "Как будто всё прям шик в Махачкале, они пляжем занялись", - возмутилась umakhanova_khadija_888_.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.