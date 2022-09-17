Адвокат Эльчин Садыгов переведен под домашний арест

17 сентября 2022, 22:37

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Защита адвоката Эльчина Садыгова в апелляционном суде добилась его перевода под домашний арест, но ходатайство о прекращении уголовного преследования адвоката суд удовлетворить отказался.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Эльчин Садыгов и журналист Аваз Зейналлы были задержаны 10 сентября. Силовики при обыске изъяли у Садыгова документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Азербайджанские правозащитники назвали арест адвоката и журналиста политическим преследованием. Оба активиста по решению суда были арестованы на четыре месяца. Комитет защиты прав журналиста призвал освободить Садыгова и Зейналлы, а Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы взяла их дела под контроль.

Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018". В декабре 2019 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова. Инициатором расследования против адвоката выступил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов. Правозащитники заявили, что кампания против адвокатов направлена на то, чтобы помешать отстаивать права человека.

Рассмотрение жалобы на арест Садыгова дважды откладывалось, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» перед началом заседания Бакинского апелляционного суда адвокат Бахтияр Гаджиев. "Первоначально апелляция должна была состояться 15 сентября, но процесс был отложен из-за того, что Эльчина Садыгова увезли из СИЗО в Следственное управление генпрокуратуры. Процесс был перенесен на 16 сентября, но вчера заседание не состоялось из-за того, что следственный орган не представил в суд материалы дела. При этом в суде семеро адвокатов провели конфиденциальную встречу с Эльчином. Он сохраняет бодрость духа, отвергает обвинение и намерен добиваться прекращения необоснованного уголовного преследования. А процесс был перенесен на 17 сентября", - рассказал Гаджиев.

Сегодня суд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Эльчина Садыгова и частично удовлетворил жалобу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Асабали Мустафаев. «Защита просила прекратить уголовное производство в виду отсутствия в действиях Садыгова состава преступления и добивалась изменения меры пресечения, если первое ходатайство не будет удовлетворено. Суд постановил перевести Садыгова под домашний арест, однако он остается под следствием», - рассказал Мустафаев.

В действия Садыгова нет состава преступления, уверен адвокат Мустафаев. Он пояснил, что целью обращения Садыгова к журналисту Зейналлы было создание положительного мнения о своем клиенте, предпринимателе Расиме Мамедове, и это не противоречит закону. «Одной из задач адвоката является как раз формирования о своем подзащитном положительного мнения, привлечения внимания к необоснованному преследованию его. В этом смысле Садыгов не нарушал закон», - убежден адвокат.

Аваз Зейналов (другое написание фамилии – Зейналлы) в марте 2012 года был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам Зейналов вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу на правительство Азербайджана и присудил ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Отвечая на вопрос, передавал ли Садыгов деньги Зейналлы, как это утверждает следствие, Мустафаев сказал, что защита еще не ознакомилась с материалами дела. «Мы можем оперировать только доказательствами, предъявляемыми следствием. Но на данном этапе их нам не дают. По закону мы ознакомимся с ними по окончании предварительного следствия», - сказал Мустафаев, добавив, что сам Садыгов категорически отвергает обвинение в попытке дать взятку.

Другой адвокат Садыгова Фариз Намазлы рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что хотя суд принял решение о домашнем аресте Садыгова, в постановлении суда указывается, что Садыгов обязан не выходить из дома с 23.00 по 06.00. На вопрос, сможет ли тогда Садыгов продолжать адвокатскую работу, Намазлы ответил утвердительно. «Эльчин Садыгов остается членом Коллегии адвокатов, режим домашнего ареста позволяет ему выходить на процессы», - пояснил адвокат.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о переводе Эльчина Садыгова под домашний арест. Сам Эльчин Садыгов сегодня оказался не доступным для комментариев.

Арестованный вместе с Садыговым журналист Аваз Зейналлы продолжает оставаться под стражей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зейналлы Агиль Лаиджев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.