Глава службы по тарифам в Северной Осетии обвинен в превышении полномочий с тяжкими последствиями

17 сентября 2022, 10:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший руководитель региональной службы по тарифам во Владикавказе обвинен в том, что пересмотрел тарифы в пользу аффилированных ему сетевых организаций, в результате чего филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" не дополучил прибыль на сумму более 174 млн рублей.

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый для создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций внес изменения в тарифы, установленные на 2020 год. "В результате поставщик электроэнергии в лице филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" не дополучил прибыль на сумму более 174 млн рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Бывший глава региональной службы по тарифам был задержан и помещен под домашний арест. Уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге (п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК России) направлено в суд, сказано в сообщении, опубликованном 16 сентября на сайте ведомства.

Речь идет о бывшем главе региональной службы по тарифам Алане Кумаритове, уточняется со ссылкой на прокуратуру Северной Осетии в паблике "ЧП / Владикавказ" в соцсети "ВКонтакте", насчитывающем 98 879 подписчиков. Примерно за сутки пост набрал 4,5 тысячи просмотров и 25 комментариев. "Было уже, что его подставили и какой он хороший, и как он людям помогал?", - написал пользователь Стас Барагбонов. "Оправдать и отпустить с зала суда", - сыронизировал Иван Иванов. "Интересно, условным отделается или домашним арестом?", - задается вопросом Карина Дзагоева.

"Устным предупреждением!!!!", - прокомментировал Петр Половко. "Он государство обманул в пользу граждан или наоборот? Почему не уточняется?", - пишет Марат Созиев.

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