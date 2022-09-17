Трое полицейских в Сочи стали фигурантами уголовного дела

17 сентября 2022, 09:30

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Следователи в Сочи возбудили уголовное дело против трех сотрудников полиции, которые, по версии следствия, незаконно задержали с применением силы местного жителя, заподозренного в употреблении наркотиков.

Против трех сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Сочи было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и совершении служебного подлога, сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале 16 сентября.

18 августа обвиняемые, заподозрив 40-летнего жителя Сочи в употреблении наркотиков, применили против него физическую силу и спецсредства, после чего "поместили его в специально выделенное место для кратковременного содержания лиц, задержанных за совершение административных правонарушений, оборудованное металлической решеткой". Полицейские задержали сочинца "без надлежащих правовых оснований" и незаконно лишили его свободы, указало ведомство. Кроме того, они составили на задержанного "незаконный протокол об административном правонарушении за совершение мелкого хулиганства", сказано в сообщении.

Статьи Уголовного кодекса, которые вменяются сотрудникам полиции, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

"Кавказский узел" писал, что в июне суд в Краснодаре приговорил сотрудников полиции Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова к четырем и трем годам условно по делу об избиении инвалида Евгения Манченко. Защита пострадавшего заявила, что намерена добиться компенсации. Полицейские избили Манченко в марте 2019 года, когда он поздним вечером пытался перелезть через забор во двор своего дома. По словам матери потерпевшего, Снежаны Манченко, ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Повреждения, полученные Евгением Манченко, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. Дело против двух сотрудников патрульно-постовой службы передано в суд в июне 2020 года.

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