Стартовала продажа единого прогулочного билета по горным курортам Сочи

17 сентября 2022, 06:42

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По единому билеты, который стоит 2500 рублей, можно будет подняться в горы на одном курорте и спуститься на другом. На выбор - "Газпром Альпика", "Роза Хутор" или "Красная поляна".

Продажа единых прогулочных билетов, по данным пресс-службы горно-туристического центра ПАО "Газпром", началась 15 сентября.

При наличии единого билета можно "подняться в горы на одном курорте и спуститься на другом". На выбор - курорты "Газпром Альпика", "Роза Хутор" и "Красную Поляну". Общее время прогулки по хребту, который расположен на высоте от 2060 до 2340 метров, составит не более четырех часов. Стоимость билета - 2500 рублей, пишут 16 сентября "Юга.ру".

Трек состоит из двух отрезков - от Роза Пик до станции "Приют ветров" на Альпике и от "Приюта ветров" до "Курорта Красная поляна". Первый участок предназначен для туристов даже с небольшим уровнем подготовки и для походов с детьми, второй - для тех, кто имеет опыт, хорошую физическую подготовку и заручился поддержкой гида. На этом участке перепады высот могут достигать 200 метров, сообщают "Кубанские новости".

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