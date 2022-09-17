Многодетные семьи на Кубани пожаловались на выделение непригодных участков

17 сентября 2022, 04:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В станице Калужской Северского района многодетным семьям предоставлено 162 участка земли в собственность. Однако участки не выделены в натуре, к ним нет дороги, не подведены коммуникации. Районная прокуратура обратилась в суд с требованием к местным властям устранить нарушения.

Многодетные матери из Краснодарского края пожаловались на выделение им участков, непригодных для строительства.

Пять обращение многодетных матерей опубликовал Telegram-канал "Туподар Краснодар". На видео женщины сообщили, что пытались получить участки земли под строительство в Краснодаре, но таковых не нашлось. И им выделили участки в станице Калужской Северного района края. Однако, когда семьи решили проехать к участкам, это оказалось невозможно. "Как оказалось, участки, которые предоставили нам, как многодетным, выделены только на бумаге. По факту это поле, заросшее подлеском, на котором нет ни дорог, ни элементарных коммуникаций", - сказала автор одного из видео.

По ее словам, администрация станицы Калужской, где находится участки, ответила, что "в натуре участки не выделены, дороги на кадастровый учет не поставлены, то есть голое поле".

Многодетные матери обратились к властям с просьбой решить проблему с участками. Всего таких участков выделено 162.

Позднее на том же Telegram-канале было опубликовано сообщение, что ситуацией с участками заинтересовалась прокуратура Северского района, которая направила в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципалитета и обязании устранить нарушения, то есть решить вопрос с транспортной доступностью участков и подключения их к коммуникациям.

На сайте прокуратуры Северского района сведений об иске по данным на 04.30 мск сегодня, 17 сентября нет.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 14 сентября следователи на Кубани начали доследственную проверку после жалоб многодетных семей из Туапсинского района на то, что им выделили земельные участки под строительство домов в труднодоступном месте без коммуникаций.

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