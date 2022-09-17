Следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту смерти Георгия Кавелидзе

17 сентября 2022, 03:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное дело по факту смерти жителя Краснодарского края Георгия Кавелидзе, родные которого утверждают, что они умер после избиения силовиками, отказался возбуждать следователь в Кропоткине, сообщила "Команда против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года мать жителя Кубани Георгия Кавелидзе, умершего после задержания, заявила о пытках над сыном. Кавелидзе впал в кому и умер после того, как его отпустили силовики. Мужчина утверждал, что его избивали, заставляя признаться в убийстве, сообщили правозащитники. У Кавелидзе произошел приступ эпилепсии, и он скончался в больнице, возразили правоохранители.

Следователь Кропоткинского следственного отдела дважды отказал в возбуждении уголовного дела по поводу смерти Георгия Кавелидзе, сообщает 16 сентября "Команда против пыток"*.

По словам юриста организации Анны Коцаревой, родные Кавелидзе утверждают, что у него не было эпилепсии, однако силовики утверждают, что он получил травмы из-за двух приступов. Мужчину, как сообщили правоохранители, после первого приступа повели в суд, где ему назначили наказание в виде административного штрафа за мелкое хулиганство, а затем его вновь отвели в отдел, где ему опять стало плохо.

Юрист считает, что оказаться опять в отделе Кавелидзе не должен был, но он, как утверждают силовики, сам попросил об этом, чтобы привести себя в порядок после приступа. "Выходит, что [силовики] в таком состоянии пешком повели Кавелидзе в суд, где он участвовал в судебном заседании, и лишь после испытал дискомфорт в связи с его состоянием. Следователь эти факты проигнорировал", - заявила Коцарева.

Следователь назначил судебную медицинскую экспертизу, из которой следует, что врачи, которые выезжали к Кавелидзе дважды, должны были его госпитализировать, но не сделали это, однако эксперты не усмотрели в их действиях каких-либо нарушений.

Кроме того, мать Кавелидзе утверждает, что сын не мог оставить в документах подпись русскими буквами - он не мог писать по-русски, так как родился в Грузии и получал российское образование и гражданство. В другом документе и вовсе стоит подпись в виде символа.

Доводы юристов КПП* не убедили следователя, который дважды вынес постановления об отказе в возбуждении - как по факту заявленной фальсификации подписей, так и по оценке действий врачей "скорой помощи".

Комментариями следствия по поводу отказа в возбуждении уголовного дела по факту гибели Георгия Кавелидзе "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" неоднократно писал о сообщениях и других жителей Кубани о пытках в силовых структурах. К примеру, 19-летний житель станицы Тбилисской Алексей Динисенко пожаловался на избиение после задержания. Он утверждал, что силовики избили его, требуя признания в краже. Врачи диагностировали у Динисенко черепно-мозговые травмы и ушибы.

24 декабря 2021 года "Новая газета" сообщила, что электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники Ипатова не поверили в версию полиции о его суициде и обратились за юридической помощью к правозащитникам. Ситуация с пытками задержанных на Кубани, выделяется среди других регионов, заявили ранее правозащитники. В Краснодарском крае эта практика стала системной, констатировали в декабре 2021 года правозащитники, комментируя предсмертное заявление сочинца Евгения Ипатова о пытках в силовой структуре.

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* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.