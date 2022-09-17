Тимашевск и Лабинск отказались от торжественного празднования Дня города

17 сентября 2022, 00:48

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Главы Тимашевского и Лабинского районов решили отменить развлекательные мероприятия и фейерверки на День города из-за проведения специальной военной операции на Украине.

"Кавказский узел" писал, что глава Краснодарского края принял решение отметить 85-летие Краснодарского края без фейерверков и приглашенных звезд. Аналогичное решение принял губернатор Ростовской области. В Ставропольском крае к главе региона обратился атаман Ставропольского объединенного округа Борис Пронин с предложением также отказаться от масштабных гуляний на период проведения специальной военной операции. Его поддержали пользователи соцсетей.

Вслед за Краснодаром решено отпраздновать Дни городов без фейерверков и приглашенных звезд в Тимашевске 18 сентября и Лабинске 24 сентября. Соответствующее решение приняли их главы.

Глава Лабинского района Владимир Забураев написал в своем Telegram-канале, что решение принято, так как страна переживает непростое время. "В связи с ситуацией, связанной со специальной военной операцией на Украине, считаю необходимым отменить развлекательный блок мероприятий и фейерверк, запланированный в рамках проведения Дня Лабинского района и города Лабинска", - сообщил он.

Из всех мероприятий, запланированных на День города, остались только патриотическая программа и основная концертная программа.

Об аналогичном решении сообщил и глава Тимашевского района Андрей Палий. В День города выступят только районные творческие коллективы и Кубанский казачий хор. "Мы сейчас должны все сплотиться, поддержать тех, кто ценой своей жизни защищает интересы государства, нашу с вами безопасность. Надеюсь, вы поддерживаете эти решения", - написал он в своем Telegram-канале.

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