Суд отказал в компенсации родным погибших в ходе второй чеченской кампании

16 сентября 2022, 15:42

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Верховный суд Чечни отказался удовлетворить иск о выплате компенсации морального вреда родных погибших в ходе зачистки Грозного милиционеров Асланбека Кукаева и Росланбека Дамаева.

Как писал "Кавказский узел". Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал вину российских властей в убийстве милиционера Старопромысловского РОВД столицы Чечни Грозного Асланбека Кукаева и назначил его родным компенсацию в 42 тысячи евро.

26 ноября 2000 года сотрудник патрульно-постовой службы милиции Асланбек Кукаев вместе со своим сослуживцем Росланбеком Дамаевым выехал на работу в район Центрального рынка Грозного. В этот день на рынке федеральными военными проводилась "спецоперация". Кукаев и Дамаев были в камуфляжной форме и имели при себе удостоверения сотрудников милиции. Около 12 часов дня рядом с рынком они были задержаны военнослужащими федеральных войск вместе с другими милиционерами. Свидетели заявляли, что когда машина подъехала к зданию грозненского пединститута, А. Кукаев и Р. Дамаев в сопровождении шести солдат были высажены. Грузовик поехал дальше, и через некоторое время послышались выстрелы. К вечеру того же дня все задержанные чеченские милиционеры вернулись домой. Кроме Асланбека Кукаева и его сослуживца. Их тела были обнаружены спустя четыре месяца, 22 апреля 2001 года.

Верховный суд Чечни лишил назначенных компенсаций семьи убитых федералами Асланбека Кукаева и Росланбека Дамаева. В 2019 году Ленинский суд Грозного постановил выплатить трем родственникам по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения суда, 28 июня 2022 года Ленинский районный суд рассмотрел иск Минфина России и отказал в выплате компенсаций семьям погибших милиционеров. Родные погибших подали жалобу в Верховный суд с просьбой отменить постановление об отказе в выплате. На заседании в Верховном суде Чечни 8 сентября не присутствовали ни заявители, ни ответчики.

Верховный суд Чечни не усмотрел основания для отмены решения об отказе в выплате родным погибших милиционеров, указав, что суд первой инстанции "правильно с учетом фактических обстоятельств и приведенных положений закона удовлетворил заявление представителя Министерства финансов Российской Федерации", следует из опубликованного на сайте суда решения.

30 сентября 1999 года начались и длились 10 лет (до августа 2009) боевые действия в Чечне и граничащих с ней районах Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, Вторая чеченская кампания или Контртеррористические операции (КТО) на территории Северо-Кавказского региона, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Чечни отменил решение суда по иску Минфина России, который опротестовал назначение компенсации в 400 тысяч рублей жителю Чечни Шамсольду Ахъядову за ранение во время второй чеченской кампании.

Ленинский райсуд Грозного 22 июля отказался удовлетворить иски Хожи Тарамова, Залпы Датаева, Абаза Тарамова, Зайнап Пайзуевой, Абдулы и Маты Тарамовых, которые добивались компенсации за гибель и ранения родных в Аргуне в сентябре 2000 года. Это решение подтвердил и Верховный суд Чечни.

23 октября 2018 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации в 1,5 миллиона евро родственникам 21 жителя Чечни, пропавшего во время спецопераций федеральных войск. В октябре 2015 года ЕСПЧ вынес постановление по иску уроженки Чечни Таисы Абакаровой, вся семья которой погибла при артобстреле и бомбардировке Катыр-Юрта в феврале 2000 года. Заявительнице была присуждена компенсация морального вреда в размере 300 тысяч евро. Аналогичный иск жительницы Чечни Зары Исаевой, у которой при обстреле Катыр-Юрта погибли сын и трое племянниц, ЕСПЧ удовлетворил в 2005 году. В 2010 году Евросуд по делу "Абуева и другие против России" обязал Россию выплатить компенсации в размере 1,72 миллиона евро 29 жителям Чечни, у которых в Катыр-Юрте погибли 24 родственника.

В Чечне военные кампании проводились с 1994 года вплоть до 2009 года, когда был отменен режим контртеррористической операции. Хронику вооруженных инцидентов в Чечне, которые происходят после снятия режима КТО, "Кавказский узел" публикует в справке "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения".

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