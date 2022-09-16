Судебная экспертиза не нашла экстремизма в песне группы "Порнофильмы"

16 сентября 2022, 14:42

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Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики не нашёл экстремизма в песне российской рок-группы "Порнофильмы", которую исследовал по запросу волгоградского суда. Эксперты установили, что песня «Нищих убивай» принадлежит к жанру сатиры.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Волгоградский облсуд удовлетворил апелляцию защиты на решение Дзержинского районного суда о признании экстремистской песни группы "Порнофильмы" "Нищих убивай!", вернув дело в суд первой инстанции.

В сентябре 2021 года Дзержинский районный суд Волгограда признал экстремистской песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы». Соответствующая запись в ноябре того же года была внесена в специальный реестр таких материалов Министерства юстиции РФ под номером 5225.

Специалисты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики провели по назначению суда психолого-лингвистическую экспертизу текста песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» и пришли к выводу, что произведение создано в жанре сатиры, главный смысл песни – обличение убийства нищих богатыми и власть имущими, сообщило сегодня издание "Волгоградская правда". Текст песни более чем наполовину повторяет смысл песни Kill the Poor группы The Dead Kennedys, кавером на которую и является.

Адвокат Нарек Акопян, представляющий в суде интересы группы «Порнофильмы», подтвердил изданию V1.ru информацию об экспертизе, но подробные комментарии согласился дать только после общения с клиентами. Очередное судебное заседание назначено на 26 сентября.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.