16 сентября 2022, 14:42

Судебная экспертиза не нашла экстремизма в песне группы "Порнофильмы"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики не нашёл экстремизма в песне российской рок-группы "Порнофильмы", которую исследовал по запросу волгоградского суда. Эксперты установили, что песня «Нищих убивай» принадлежит к жанру сатиры.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Волгоградский облсуд удовлетворил апелляцию защиты на решение Дзержинского районного суда о признании экстремистской песни группы "Порнофильмы" "Нищих убивай!", вернув дело в суд первой инстанции. 

В сентябре 2021 года Дзержинский районный суд Волгограда признал экстремистской песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы». Соответствующая запись в ноябре того же года была внесена в специальный реестр таких материалов Министерства юстиции РФ под номером 5225.

Специалисты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики провели по назначению суда психолого-лингвистическую экспертизу текста песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» и пришли к выводу, что произведение создано в жанре сатиры, главный смысл песни – обличение убийства нищих богатыми и власть имущими, сообщило сегодня издание "Волгоградская правда". Текст песни более чем наполовину повторяет смысл песни Kill the Poor группы The Dead Kennedys, кавером на которую и является.

Адвокат Нарек Акопян, представляющий в суде интересы группы «Порнофильмы», подтвердил изданию V1.ru информацию об экспертизе, но подробные комментарии согласился дать только после общения с клиентами. Очередное судебное заседание назначено на 26 сентября.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд в Волгограде не нашел экстремизма в песне "Про ислам"", "Суд в Волгограде отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской", "Штраф за легальную песню Муцураева дополнил атмосферу бесправия в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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