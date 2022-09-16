Суд отменил итоги выборов главы собрания депутатов Ногайского района

16 сентября 2022, 10:42

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Суд в Дагестане признал законно избранным председателем собрания депутатов Ногайского района Темирлана Картакаева, а не Джамалутдина Эсиргепова.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля в Ногайском районе прошли выборы главы муниципалитета. На них были допущены 16 депутатов, однако право голоса из них имели лишь 12, которые и выбрали главой района спикера райсобрания Джамалутдина Эсиргепова. Сессия прошла на фоне протестов депутатов, которых не пустили на нее, в том числе прежнего спикера райсобрания Темирлана Картакаева, оспаривающего в суде отзыв с поста депутата.

7 октября 2021 года стало известно, что группа депутатов, лояльных администрации Ногайского района, отменила решение делегировать в райсобрание четырех депутатов, предложив назначить на их места новых. Вторая группа депутатов объяснила кризис власти предстоящими выборами главы района. На внеочередной сессии 8 октября 2021 года лояльные районной администрации депутаты избрали председателем собрания депутатов Джамалутдина Эсиргепова. Темирлан Картакаев, избранный на эту должность годом ранее, назвал решение незаконным и заявил, что райсобрание продолжит работу в прежнем составе.

Тарумовский райсуд удовлетворил иск Темирлана Картакаева о признании незаконным избрания Джамалутдина Эсиргепова на должность председателя собрания депутатов Ногайского района в октябре 2021 года. Таким образом, суд признал законно избранным председателем районного собрания Темирлана Картакаева, сообщает сегодня РИА "Дербент".

В связи с решением суда июльская сессия по избранию главы района может быть признана недействительной из-за отсутствия кворума, поскольку суд признал, что Джамалутдин Эгирсепов, необоснованно возглавлявший райсобрание, провел сессию депутатов по избранию себя главой района, пишет издание.

На сайте Тарумовского райсуда, по состоянию на 10.35 мск, не опубликована информация о рассмотрении иска Темирлана Картакаева.

Напомним, в сессии 8 октября 2021 года приняли участие девять из 22 депутатов райсобрания, а также четыре депутата села Терекли-Мектеб, который были делегированы в райсобрание вместо отозванных депутатов. Ранее Темирлан Картакаев заявил, что среди депутатов Ногайского района образовались две противоборствующие группы. В течение 11 месяцев после выборов в сентябре 2020 года заседания проходили при участии 13 из 22 депутатов, поддерживающих Картакаева.

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