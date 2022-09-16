Планы властей по строительству дороги на Театральном спуске вызвали скепсис активистов

16 сентября 2022, 03:42

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Мэрия выкупит по рыночной цене 30 участков у ростовчан, потерявших жилье после пожара на Театральном спуске в 2017 году, и построит там дорогу, заявили в администрации Ростова-на-Дону. Строительство дороги не исключает возведения там жилых домов, указала представитель организации "Городской Патруль". Проект дороги обсуждался с жителями, общественные организации там не присутствовали, отметил активист общественной организации "Мой фасад".

Как писал "Кавказский узел", 21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признаны более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли. В августе 2019 года администрация Ростова-на-Дону заявила, что привлечет независимых оценщиков для определения стоимости земельных участков, чтобы выкупить их у пострадавших от пожара в 2017 году. Два года спустя, в августе 2021 года, городские власти заявили, что разработали программу выкупа 70 участков на общую сумму 374 миллиона рублей. На участке планировалось заложить пешеходную зону с выходом на набережную, зонами отдыха и смотровыми площадками.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление об изъятии из частной собственности первых участков на Театральном спуске. Указывается, что земля нужна для строительства здесь новой автомобильной дороги. Всего под изъятие пойдут семь участков сообщил 30 августа Donnews. Ранее сити-менеджер сообщал, что администрация планирует создать на месте сгоревших домов непрерывную пешеходную зону от Театральной площади до набережной Дона, а также построить шестиполосную дорогу на Береговую, сообщил 31 марта 161.ru.

Проект строительства автодороги в Ростове-на-Дону на территории Театрального спуска прошел общественные слушания, сообщается в ответе мэрии Ростова-на-Дону на запрос "Кавказского узла".

"Были назначены обсуждения на основании Временного порядка организации и проведения общественных обсуждений в городе Ростове-на-Дону по отдельным вопросам градостроительной деятельности", - говорится в ответе. Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано в газете «Ростов официальный» от 19 марта 2021 года, а проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, информационные материалы и оповещение о начале общественных обсуждений, были размещены на сайте Гордумы и администрации Ростова-на-Дону, а также в информационной системе "Сервис «Активный ростовчанин»", указано в документе.

Процедура проведения общественных обсуждений была выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства, заверили в департаменте. Мэрия также предоставила список изымаемых земельных участков и объектов недвижимости. Согласно утвержденной документации по планировке территории, для строительства дороги "изъятию подлежат, в том числе, 30 земельных участков", сообщили в мэрии.

Рыночная оценка стоимости изымаемого имущества проводится специализированной оценочной организацией, на ее основании собственникам будет предложено заключить соглашение о выкупе принадлежащего имущества, указано в ответе администрации города. "При несогласии собственника с суммой оценки он вправе обжаловать ее в судебном порядке", - пояснили в мэрии.

Изъятие участков и недвижимости "будет осуществляться в зависимости от бюджетной обеспеченности данного направления расходов", отметили в документе.

По данным мэрии, 403 человека (187 семей) уже получили меры социальной поддержки и приобрели жилье.

30 апреля 2021 года мэрия Ростова-на-Дону отчиталась о начале выплат погорельцам. В августе 2021 года власти сообщили, что 21 семья ростовчан, потерявших жилье после пожара на Театральном спуске, получила более 47 миллионов рублей.

Глава общественной организации "Городской Патруль" Елена Хатламаджиян сказала, что изучила документы о строительстве автодороги, но не нашла в них информации о создании прогулочной зоны.

При этом строительство автодороги не значит, что там не будет жилых домов, отметила она. "Одно другое не исключает. Среди жилых домов тоже нужны дороги. Там будет дорога, это точно. А что еще - пока неизвестно", - отметила она. Хатламаджиян рассказала, что по Театральному спуску выдвигалось много проектов.

Активист общественной организации "Мой фасад" рассказал, что люди, жившие на Театральном спуске, в основном, все расселены. У них остались земельные участки, которые будут выкупаться, отметил он. "Обсуждения были, но с жителями, а не с общественными организациями. И все происходило довольно скоротечно", - сказал он. По словам активиста, возражений против строительства автодороги у жителей не было.