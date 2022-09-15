Губернатор Ростовской области анонсировал запрет строительства в роще СКА

15 сентября 2022, 17:26

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Участок в ростовской роще СКА должен сохранить «зеленый» статус, а жилищное строительство на нем вестись не должно, заявил сегодня губернатор Василий Голубев в ходе прямой линии.

"Кавказский узел" писал, что участок в ростовской роще СКА снова выставили на продажу для жилого строительства. Активисты написали обращение в аппарат президента с требованием отмены решения Росимущества. В ближайшие выходные ростовчане планировали провести в роще СКА очередной флешмоб за сохранение зеленой зоны.

Жилое строительство на участке в роще СКА будет запрещено, - заявил сегодня в ходе прямой линии губернатор Голубев. Он считает, что власти города должны четко сказать: «Строить здесь ничего не разрешим»", - сообщает издание 161.RU.

Два года назад Голубев обещал содействовать возврату участка в категорию «городские леса», дал поручение заняться процессом его передачи Ростову и больше к этому вопросу не возвращаться. Но участок был передан в распоряжение ДОМ.РФ для проведения торгов по продаже имущества в апреле 2022 года.

"Земля в районе рощи должна сохранить «зеленый» статус, а жилищное строительство на ней вестись не должно. Это уже не первое обращение, и вопрос мы берем на отдельное сопровождение. Во-первых, арбитражный суд признал незаконным договор аренды этого участка. Дом.РФ планирует провести в 2023 году аукцион о продаже участка. При этом власти города в этом случае должны точно и однозначно сказать, что строить здесь что-либо не будет разрешено. Я повторно поручил минстрою провести с переговоры с Домом.РФ, а в случае необходимости готов лично общаться с руководством компании. Эта зона должна сохранить тот статус, который сохранит лесонасаждения. Позицию мы менять не собираемся»,- приводит сегодня "Коммерсант" слова Голубева.

В начале сентября активистка Диана Джавадова была в Москве, чтобы передать жалобу в приемную президента Владимира Путина и Следственный комитет России. Также обращение активисты направили в прокуратуру Ростовской области.

"Кавказский узел" писал ранее, участок рощи СКА в Ростове-на-Дону, который 27 июля планировали вырубить под парковку, защитили местные жители, которые взяли его в живое кольцо. Акция собрала несколько десятков ростовчан, главным образом жителей домов, расположенных рядом с рощей. Они натянули строительную ленту и выстроились живой линией по периметру участка рощи.

Как информировал "Кавказский узел", 10 августа 2020 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск прокуратуры к региональному управлению Росимущества и предпринимателю, обязав их вернуть земельный участок в роще СКА, где планировалось строительство стоянки. Местные жители назвали рощу едва ли не единственной достопримечательностью района, взяв в июле ее в защиту в живое кольцо.

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