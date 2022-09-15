Минобороны Азербайджана уточнило число погибших на границе

15 сентября 2022, 14:12

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Во время эскалации вооруженного конфликта на границе с Арменией погиб 71 боец Минобороны и Госпогранслужбы, сообщило азербайджанское военное ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что после начала эскалации конфликта на границе погибли 105 армянских военных. Минобороны Азербайджана ранее сообщило о 50 погибших (42 военнослужащих и восьми пограничниках). Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск.

Минобороны Азербайджана сегодня опубликовало обновленный список военнослужащих и пограничников, погибших в ходе эскалации конфликта на границе. В обновленном списке 71 человек, включая имена восьми пограничников, о которых ведомство сообщало ранее.

Среди погибших 37 солдат, два капитана, три старших лейтенантов, восемь лейтенантов, четыре старших прапорщика, 10 прапорщиков, четыре младших прапорщика, два старших сержанта и один младший сержант, передал корреспондент "Кавказского узла", изучивший список, опубликованный на азербайджанском языке на сайте Минобороны.

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