Депутат-коммунист объяснил отказ от мандата нарушениями на выборах в заксобрание Кубани

15 сентября 2022, 09:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лидер списка кандидатов от КПРФ в депутаты заксобрания Кубани Александр Сафронов отказался от мандата, объяснив это массовыми фальсификациями и вбросами бюллетеней во время прошедших выборов.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября краевое реготделение КПРФ заявило, что не признаёт результаты выборов в заксобрание Кубани, включая данные о явке избирателей и числе голосов, отданных за партии и их кандидатов. В ходе выборов в крае зафиксированы множественные нарушения, однако избирательные комиссии фактически проигнорировали их, пояснили в партии.

Партия "Единая Россия" набрала наибольшее число голосов избирателей на выборах в заксобрание Кубани. По итогам выборов по партийным спискам в заксобрание также вошли КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду». Явка в ходе трехдневного голосования составила 49%, сообщил ЦИК России. По данным движения "Голос"*, за три дня голосования в крае зарегистрировано более 200 сообщений о нарушениях на выборах.

Лидер списка кандидатов в депутаты заксобрания Кубани от КПРФ Александр Сафронов отказался от мандата, заявив об этом 14 сентября в краевом избиркоме, сообщил в тот же день "Югополис".

Александр Сафронов - депутат гордумы Краснодара и секретарь краевого комитета КПРФ. Объясняя отказ от мандата, он заявил о многочисленных нарушениях, которые, по его словам, были допущены в ходе выборов, пишет издание.

Происходившее "нельзя назвать выборами", сообщил 13 сентября Александр Сафронов корреспонденту "Кавказского узла" Александру Степанову. "Это были три дня ада, направленных на нас", - заявил он. Среди нарушений Сафронов выделил "огромное надомное голосование, избиение кандидатов, угрозы наблюдателям и подмену содержимого сейф-пакетов". Он подчеркнул, что доверие населения к выборам "катастрофически упало": на его участке явка была 16%, на соседнем - 13%.

Александр Сафронов "отказался от мандата в знак протеста против беспредела на выборах", подчеркивается в публикации, размещенной 14 сентября в Telegram-канале краевого отделения КПРФ.

Сам Сафронов уточнил, что отказывается от мандата в знак протеста против «массовых фальсификаций и вбросов на избирательных участках». Он добавил, что продолжит исполнять обязанности депутата гордумы Краснодара, а пока ведет консультации с партийными юристами о процедуре подачи отказа от мандата, сообщил 14 сентября "Коммерсант".

При этом краевое отделение партии не будет отказываться от мандатов депутатов в целом, так как это подорвет доверие избирателей, подчеркнул Сафронов. Если краевой комитет КПРФ не примет иного решения, мандат Сафронова перейдет действующему депутату заксобрания Ивану Жилищикову, который шел под № 3 в избирательном списке, пишет издание.

В избирательной комиссии Краснодарского края сообщили, что Александр Сафронов пока не подал документы об отказе от мандата, информирует издание.

Результаты голосования на выборах в Краснодарском крае были предопределены заранее, сам его процесс подстроен под определённых кандидатов, о чем говорят многочисленные нарушения, рассказал ранее "Кавказскому узлу" член движения "Голос"* Давид Канкия. Предварительные результаты выборов на Кубани показали, что расстановка политических сил практически не изменилась, за исключением оппозиции, влияние которой снизилось, указал аналитик Александр Кынев.

Напомним, один из самых громких инцидентов на выборах произошел в Геленджике, где зампредседателя комиссии прятала под собой на стуле бюллетени, уже заполненные за "Единую Россию". Сотрудница комиссии отстранена от работы, а найденные бюллетени учитываться не будут, заверил глава избиркома Кубани.

На инцидент в Геленджике отреагировала председатель ЦИК России Элла Памфилова, потребовав выяснить мотивацию сотрудницы участковой комиссии. С просьбой вмешаться в ситуацию в Геленджике к Памфиловой обратилась кандидат в депутаты заксобрания Илона Грачевская, которая заявила, что наблюдатель Татьяна Маментьева была выдворена с участка после того, как обнаружила, что сотрудница комиссии прятала заполненные бюллетени.

Закон предусматривает до четырех лет лишения свободы за фальсификации на выборах, но сотрудница комиссии в Геленджике вряд ли будет наказана, указал адвокат Михаил Беньяш. По делам о фальсификациях на выборах, если даже они доходят до суда, чаще всего выносятся оправдательные или символические приговоры, констатировал Давид Канкия.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.