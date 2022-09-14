14 человек заподозрены в мошенничестве с маткапиталом в Карачаево-Черкесии

14 сентября 2022, 13:58

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Более 30 человек пострадали от действий группы подозреваемых в мошенничестве со средствами маткапитала в Карачаево-Черкесии, общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей, сообщил Следком.

По данным следствия, преступная организация действовала в Карачаево-Черкесии с 2015 года и подразделялась на несколько организованных групп. Деятельность они вели от имени кредитного потребительского кооператива. Подозреваемые заключали с женщинами фиктивные сделки по приобретению жилья и получению ссуд. Затем в территориальные подразделения Пенсионного фонда направлялись документы для получения соцвыплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья, сообщил сегодня Следственный комитет России.

В рамках дела о мошенничестве со средствами материнского капитала (части 3 и 4 статьи 159 УК России) задержаны организатор и 13 активных участниц преступного сообщества. Также возбуждено еще одно дело - по частям 1 и 2 статьи 210 УК России (организация преступного сообщества). "На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадали более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как полагают следователи, у некоторых подозреваемых есть опыт работы в сфере оказания риелторских услуг. "Кроме того, многие из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В отношении 14 фигурантов избрана мера пресечения - заключение под стражу, домашний арест, запрет определенных действий", - говорится в сообщении Следкома.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2021 года Следком Карачаево-Черкесии обратился к жителям республики с просьбой сообщить о возможных противоправных действиях трех женщин, чьи фотографии ведомство разместило на своем сайте. По данным силовиков, они похитили средства материнского капитала у местных жителей. Одна из женщин привлекалась по аналогичному делу, сказала "Кавказскому узлу" Галимат Охтова - мать Анжелики Каровой, похищенные средства маткапитала которой на тот момент не вернули.

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