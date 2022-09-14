Активист Народного фронта Азербайджана арестован на 30 суток

14 сентября 2022, 12:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член партии Народного фронта Азербайджана Мехти Асадов арестован по обвинению в неподчинении полиции. Соратники по партии полагают, что его преследуют по надуманному обвинению.

Асадов был задержан 13 сентября в городе Масаллы, где он проживает, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии Народного фронта (ПНФА) Натиг Адилов.

"Вчера (13 сентября) сотрудники полиции явились домой к Мехти Асадову. Он проживает в городе Масаллы и является главой местной организации ПНФА. Как сообщили члены семьи, сначала сотрудники полиции нашли и отобрали его мобильный телефон. Потом его насильно увезли в районный отдел полиции. Через несколько часов стало известно, что Асадова увезли в районный суд и приговорили к 30 суткам ареста. Его признали виновным по ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП", - сказал Адилов.

В ПНФА, по его словам, не верят в достоверность обвинения. "Это типичное обвинение, по которому арестовывают активистов оппозиции и общественных объединений. Мехти Асадов - почтенный человек, он никогда не позволил бы себе нарушить порядок. Очевидно, что его арестовали за политическую активность. А то, что первым делом изъяли телефон, также дает основания полагать, что его преследуют за публикации в социальных сетях", - считает Адилов.

Он подчеркнул, что ПНФА привлечет к защите Асадова адвоката с независимой позицией.

В Масаллинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили арест Асадова за 30 суток, однако отказались от комментариев. В суде сказали, что у несогласных с решением, есть право на обжалование в апелляционной инстанции.

В Масаллинском районном отделе полиции отказались от комментариев и рекомендовали обратиться в пресс-службу МВД Азербайджана. Однако в главном полицейском ведомстве страны сказали, что не располагают информацией об аресте Асадова.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.